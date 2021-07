Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardo Andrea Diprè che ha sconvolto tutto il mondo del web. L’uomo non si faceva vivo ormai da giorni quando l’amica ha scoperto il motivo della sua scomparsa. L’ex fidanzato di Sara Tommaso è stato arrestato in Germania. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Andrea Diprè, noto personaggio dei social network, era scomparso ormai da giorni sui social, A dare il primo allarme è stata la sua amica Isabhell la quale era molto preoccupata a causa della sua scomparsa. Recentemente lei stessa ha svelato il motivo per il quale l’uomo era assente ormai da troppo tempo sui social. Le autorità tedesche lo hanno arrestato.

Andrea Diprè è un ex avvocato e giornalista. Celebre nel mondo del web, l’uomo non ha più avuto la possibilità di appartenere a entrambi i suoi albi a causa di comportamenti non conformi alle sue professioni. Di recente, l’uomo era scomparso ormai da giorni e tale notizia, nel giro di poche ore, è diventata virale in rete.

Ad annunciare la sua scomparsa è stata la sua amica Isabhell, mistress e streamer di Twitch. Queste son le sue parole rilasciate al portale “MOW“:

È sparito da 3-4 giorni e a un certo punto ci siamo chiesti dove fosse finito. Poi, sapendo che era diretto in Germania, ci siamo informati con le autorità e ci hanno detto che è stato arrestato

Attualmente ancora non siamo venuti a conoscenza dei motivi che sono all’origine dell’arresto. Tuttavia, da una prima ricostruzione, le autorità tedesche avrebbero arrestato Andrea Diprè per aver varcato i confini nazionali per motivi di lavoro. Stando alle dichiarazioni della sua amica, le persone a lui care si sono già attivate per trovare un avvocato che parli tedesco.

D’altronde questa non è la prima volta che Diprè ha problemi con le autorità giudiziarie. L’uomo, dopo essersi trasferito a Praga, ha mantenuto contatti con l’Italia tramite i social network. Ad oggi non siamo a conoscenza neanche della città in Germania in cui si trova.