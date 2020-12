La star di The O.C. sta per diventare di nuovo papà: l’annuncio della moglie

Abbiamo conosciuto e amato Ben Mckenzie nella serie tv culto “The O.C.“, dove lui vestiva i panni del protagonista, Ryan Atwood. Oggi è felicemente spostato con l’attrice brasiliana Morena Baccarin ed ha già una bimba di nome Frances Laiz. A breve la coppia accoglierà un altro figlio e ad annunciarlo è stata proprio colei che a breve sarà di nuovo mamma.

Come non ricordare l’intensa storia d’amore tra Ryan e Marissa nella serie teen ambientata in California. Ben ne vive una altrettanto intensa nella vita reale, insieme alla modella e attrice brasiliana Morena Baccarin, con cui è sposato dal 2017 e con la quale ha dato alla luce la sua prima bambina nel 2016.

Credit video: BEN JOHNSON – YouTube

In questi giorni è arrivata la notizia che la piccola Frances Laiz ben presto avrà una sorellina o un fratellino. Intervistata da The Talk, show americano, la Baccarin ha dichiarato, infatti, di essere di nuovo incinta. A giudicare dalla grandezza del suo pancione, tra l’altro, pare non manchi molto alla nascita del suo secondo genito.

L’amore tra Ben McKenzie e Morena Baccarin

Oltre a The O.C., Ben McKenzie è noto per aver fatto parte del cast di molte altre serie tv per adolescenti di grande successo in America e nel mondo intero. Proprio su uno di quei set, tra le altre cose, ha conosciuto quella che sarebbe poi diventata la donna della sua vita.

I due si sono conosciuti mentre stavano recitando sul set di “Gotham“, serie tv che racconta le vicende precedenti alla saga ben più nota di “Batman“. Ben interpretava il detective Gordon, mentre Morena vestiva i panni di Leslie Thompkins.

I due avevano recitato insieme anche in alcune puntate di “The O.C.“, ma l’amore è nato proprio durante le riprese della serie tv targata DC. Un interesse travolgente he ha spinto la Baccarin addirittura a lasciare il suo primo marito. La donna era sposata, infatti, con lo sceneggiatore e regista Austin Chick, dal quale aveva avuto anche un figlio di nome Julius.

Prima di incontrare e innamorarsi perdutamente di Morena, Ben aveva avuto diverse storie importanti con personaggi noti dello spettacolo, tra cui Rachel McAdams, Emily VanCamp e Zooey Deschanel.