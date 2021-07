Si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, in coppia con sua madre Antonella Mosetti. Da quel momento in poi la sua popolarità è aumentata e spesso si sente parlare spesso di lei. Stiamo parlando di Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti che spesso si è ritrovata al centro del gossip per la sua trasformazione causata dagli interventi estetici.

Da una semplice ragazza acqua e sapone a vera e propria vamp. Lei è Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti, e spesso ha suscitato parecchie polemiche per essere ricorsa alla chirurgia estetica, stravolgendo completamente il suo aspetto.

Sono state molte le occasioni in cui il popolo del web ha criticato la figlia di Antonella Mosetti a causa degli eccessivi interventi estetici che l’hanno completamente trasformata. L’ex gieffina, però, si è sempre difesa sostenendo che sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica solamente per migliorare l’aspetto del suo naso.

Queste sono state le parole con cui Asia Nuccetelli si è difesa contro gli haters:

Non c’è nessuna faccia nuova. Ho sistemato il naso con la chirurgia e mi sono rifatta le labbra, con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica.

Nonostante le dichiarazioni rilasciate, molto sono pronti a smentire le parole della figlia di Antonella Mosetti. Secondo gli utenti, infatti, sono molti i dettagli del suo aspetto che confermano l’avvenuta trasformazione dell’ex gieffina.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip si era mostrata una ragazza acqua e sapone. Ora Asia Nuccetelli ha stravolto completamente il suo aspetto. Il suo cambio look, infatti, ha fatto suscitare non poche polemiche sul web. Polemiche e critiche verso le quali la ragazza si è sempre difesa affermando che la trasformazione del suo aspetto sarebbe stata data da un percorso naturale e da un processo fisiologico interiore.