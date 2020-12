Antonella Mosetti: “Ho tolto l’acido ialuronico dalle labbra, erano enormi”: ecco com’è adesso

Antonella Mosetti è ricorsa al chirurgo estetico per "sgonfiare" le labbra

Antonella Mosetti si è fatta rimuovere dalle labbra l’acido ialuronico. Sul suo profilo Instagram lo racconta lei stessa, durante una storia girata proprio nello studio del medico occupatosi dell’intervento.

Antonella Mosetti segue il parere del medico

Antonella Mosetti sottolinea di aver ascoltato il consiglio di modificare quella parte del viso per tornare a una versione che la rappresentasse meglio. Colto il suggerimento, la donna di spettacolo ha poi proceduto a una sorta di operazione che ha permesso alla sua bocca di riacquistare la forma originale. Il suo dottore l’ha convinta a togliere l’acido ialuronico dalla bocca, che era enorme.

Un passo indietro

Non sa come c’è riuscito ma ora si sente decisamente meglio, decisamente più sé stessa. Insomma, con il ricorso al chirurgo ha stavolta desiderato riprendere quella naturalezza un po’ svanita nel tempo, a causa di qualche intervento di troppo. Il consiglio del medico l’ha spinta a fare un passo indietro, per la gioia di chi l’ha sempre preferita com’era prima.

In svariate circostanze Antonella Mosetti si è, indirettamente, vista al centro delle polemiche sui ritocchi estetici che hanno riguardato la figlia Asia Nuccetelli. La ragazza, nata dalla relazione con l’ex marito Alessandro Nuccetelli, ha partecipato, in compagnia della madre, al Grande Fratello Vip. Uscita dalla Casa, la giovane ha man mano abbandonato la televisione. Negli anni in cui è stata sotto i riflettori, si è concessa alcuni ritocchini, ha cambiato colore di capelli e, svolgendo costante attività fisica, ha perso parecchi chili.

Cambiamento radicale

L’insieme di tutti questi fattori hanno portato ad un cambiamento radicale, in merito al quale Asia ha desiderato chiarire la propria posizione, partecipando a una serie di talk show che avevano come argomento proprio la chirurgia estetica.

Antonella Mosetti: al fianco della figlia

Antonella Mosetti non ha mai fatto mancare il sostegno alla figlia e durante una puntata di Mattino 5, condotto da Federica Panicucci, ha sottolineato come ad Asia non sia mai realmente importato apparire, tuttavia l’odio mediatico scatenato contro di lei l’ha distrutta. Ora si è però ripresa.