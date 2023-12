Era uno dei giorni più spaventosi per Shannen Doherty: prima di entrare in sala operatoria, ha scoperto il tradimento del marito

Un podcast in cui racconta il periodo più difficile della sua vita, la malattia, il coraggio e la forza, ma anche dettagli dolorosi di cui i suoi numerosi fan non erano a conoscenza. Shannen Doherty si è aperta sulla sua vita privata, ha raccontato del tumore e del tradimento del marito, scoperto durante uno dei momenti più duri.

Kurt Iswarienko, questo il nome del marito di Shannen Doherty, aveva un’altra relazione e l’attrice l’ha scoperto proprio nel giorno dell’operazione al cervello. È stata lei stessa a svelare i dolorosi dettagli nel podcast.

Ho scoperto il tradimento di mio marito nel giorno in cui mi dovevo operare al cervello. Lui aveva una relazione già da due anni. Mi sento orribile a pensare che non sono mai stata in grado di proseguire una relazione senza problemi. Ho fallito per tre volte nel matrimonio.

Sta lottando contro un brutto male e ha scoperto il tradimento di suo marito, ma Shannen Doherty si colpevolizza. Sente di aver fallito per tre volte, sottolineando che forse il problema è proprio lei. Kurt Iswarienko era il suo terzo marito e quella triste scoperta è arrivata dopo 14 anni di vita insieme.

Essere nel bel mezzo di un divorzio, pur avendo un cancro al quarto stadio… Sono andata in quell’ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito. Che mio marito aveva una relazione da due anni.

Ha rivelato che in quel momento si è sentita “di troppo”. L’uomo si era anche offerto di accompagnarla, trattandola con pietà.

Non potevo sottopormi a quell’intervento con lui lì. Mi sono sentita così tradita, così incredibilmente non amata da qualcuno con cui sono stata per 14 anni. Da qualcuno che amavo con tutto il cuore. È stato imbarazzante.

Il tumore di Shannen Doherty

L’amata attrice di Beverly Hills 90210 ha rivelato anche un altro triste particolare. Purtroppo il mostro è arrivato alle ossa. Sta seguendo un protocollo che non prevede la tradizionale chemioterapia, ma una terapia che per due giorni la riduce in uno stato di totale sofferenza. Per fortuna può contare sull’aiuto e l’affetto della madre e degli amici.

Credit: theshando – Instagram

Sa che la situazione è ormai al culmine e che il cancro al quarto stadio ha completamente preso possesso del suo corpo, ma lei non vuole arrendersi. Shannen Doherty vuole vivere, perché non ha finito di amare e non ha finito di creare: