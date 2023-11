“Non voglio morire, non ho finito ancora”. Quel mostro è arrivato alle ossa: le strazianti parole di Shannen Doherty

Una notizia straziante che nelle ultime ore ha gettato nello sconforto tutti i suoi numerosissimi fan. Il tumore di Shannen Doherty si è esteso fino alle ossa.

Nonostante negli ultimi anni abbia lottato come una leonessa, nonostante la sua vita sia stata stravolta e la paura accompagna ogni suo giorno, Shannen Doherty continua a guardare tutto con ottimismo e a sorridere.

La prima diagnosi di cancro al seno era arrivata nel 2015. Lunghe cure e trattamenti non sono serviti a nulla, lo scorso giugno l’attrice aveva rivelato che le metastasi erano arrivate al cervello e ora quel mostro ha raggiunto le ossa.

Le parole di Shannen Doherty

Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare e non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare e di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho finito.

Parole commoventi che dimostrano quanto la star di Beverly Hills 90210 sia forte e determinata. Il prossimo 6 dicembre uscirà un podcast intitolato Let’s be clear with Shannen Doherty, in cui la star racconta la sua lunga e difficile battaglia e il suo immenso coraggio.

Mi sveglio e vado a letto ringraziando Dio, pregando per le cose che contano per me senza chiedere troppo. Mi connetto a un potere e a una spiritualità più elevati. La mia fede è il mio mantra. Io non voglio morire. So che sembra banale e folle, ma quando hai un tumore, sei più consapevole di tutto e ti senti fortunato. Siamo delle persone che vogliono lavorare di più, perché siamo così grati per ogni secondo, ogni ora, ogni giorno che possiamo essere qui.

Le parole dell’attrice hanno straziato il cuore di tutti i suoi numerosissimi fan, che le hanno inviato tantissimi messaggi d’amore e di supporto. Non ha mai dovuto combattere da sola, la Brenda di Beverly Hills 90210 ha il sostegno dell’intero mondo dello spettacolo.