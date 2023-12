Shannen Doherty, pochi giorni fa, ha informato i suoi numerosi fan di una notizia terribile. Purtroppo quel mostro ha raggiunto le ossa e sa che la situazione è peggiorata, ma lei non ha intenzione di arrendersi. L’attrice da anni lotta contro un tumore e si è sempre mostrata determinata e sorridente, diventando un simbolo e un supporto per tutte quelle persone che stanno vivendo un male come il suo.

La star di Beverly Hills 90210 ha voluto anche rivelare i dettagli delle sue cure, che per un paio di giorni ogni tre settimane, la riducono in uno stato non facile da affrontare. Ha bisogno di aiuto e ci pensa la sua mamma, che ogni volta si reca a casa sua e si prende cura di lei.

Sto seguendo un protocollo che contiene proprietà chiemioterapiche, quindi non è la tradizionale chemioterapia. Si tratta di un’infusione, la prendo una volta ogni tre settimane. Sto male per un paio di giorni. Mia madre viene e si prende cura di me. I miei amici passano e mi portano la zuppa, il pane e tutto quello che posso mangiare. Diciamo che mi sento un po’ viziata. Devo trovare sempre il lato positivo.

La sua mamma e i suoi amici la sostengono in quei giorni di sofferenza e Shannen Doherty ha voluto sottolineare pubblicamente quanto sia fondamentale per lei. Durante una delle sue ultime interviste ha rivelato che purtroppo il cancro ha raggiunto le ossa.

Non voglio morire. Non ho finito di vivere, non ho finito di amare, di creare. Ho la speranza di poter cambiare le cose per il meglio, per il momento non sono finita.

Shannen Doherty ha scoperto la terribile diagnosi, per la prima volta, nel 2015. Si è sottoposta a chemioterapia, radioterapia e mastectomia. Dopo due anni, quel mostro era in remissione o almeno era ciò che sembrava ai medici. Poi è arrivata quella tristissima notizia, nel 2020, l’intruso era tornato, un tumore al quarto stadio.