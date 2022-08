La vita di Nicolas Vaporidis dopo l’Isola dei Famosi: ecco cosa fa oggi l’attore

Dopo aver occupato le principali pagine di cronaca rosa per esse uscito allo scoperto insieme alla sua fidanzata, in questi ultimi giorni Nicolas Vaporidis è tornato a far parlare di sé. Dopo la vittoria dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, l’attore è tornato alla sua vita di sempre. Scopriamo insieme che cosa fa oggi Nicolas Vaporidis.

Agli occhi dei suoi fan non sono passati inosservati gli scatti che lo ritraggono servire i tavoli del suo ristorante. Dopo la vittoria dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis è tornato alla sua vita di sempre. L’attore si dedica con tutte le sue forze al suo ristorante e contemporaneamente anche ad alcuni progetti cinematografici.

Sembra essere un periodo d’oro questo per Nicolas Vaporidis. Come già anticipato, infatti, l’attore è tornato a Londra dove si sta dedicando con tutte le sue forze alla sua attività e a nuovi progetti cinematografici di cui però non ha ancora svelato nulla. Si gode, inoltre, la sua vita al fianco della fidanzata Ali.

Chi è Ali, conosciamo meglio la fidanzata di Nicolas Vaporidis

Nonostante qualche settimana fa Nicolas Vaporidis sia uscito allo scoperto insieme alla sua nuova fidanzata, su di lei si hanno pochissime informazioni. Queste sono state le parole che l’attore le ha dedicato durante la sua avventura in Honduras:

È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io, Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso,valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così faro con lei.

Le parole dell’attore, dunque, confermano la nascita di una storia d’amore seria e che ha tutte le basi per costruire un amore solido e duraturo nel tempo.