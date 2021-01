La Vita in Diretta, dito medio alzato. La gaffe gela Alberto Matano e il resto dello studio

Se queste sono le avvisaglie, si prospetta un 2021 davvero complicato per il povero Alberto Matano! Come i suoi illustri colleghi, anche l’ex anchorman del Tg1 ha ripreso in mano le redini del proprio programma, La Vita in Diretta. Passate le festività natalizie non nel modo migliore, il presentatore si è buttato nuovamente nel lavoro. Peccato per lui, però, che il via non sia stato dei più agevoli. Anzi, crediamo sia opportuno parlare di falsa partenza.

Alberto Matano: caduta (indiretta) di stile

Alberto Matano – lo chiariamo immediatamente, a scanso di equivoci – non c’entra niente con quanto accaduto. Ha ricoperto semplicemente la parte di spettatore, all’imbarazzante incidente accaduto in piena diretta. Un dito medio alzato, che probabilmente ha raggelato lui per primo. E scandalizzato i telespettatori, più suscettibili dinanzi a tali cadute di stile.

Studio pietrificato

A combinare la gaffe un’inviata de La Vita in Diretta, il contenitore pomeridiano trasmesso sulla rete ammiraglia del servizio radiotelevisivo pubblico, dal lunedì al venerdì. Lo studio è pietrificato. Alberto Matano, notoriamente molto composto e signorile davanti alle telecamere, si trova palesemente in una situazione scomoda.

In quel momento – presumiamo – sarebbe voluto scomparire o quantomeno avere aperto un altro collegamento. E invece no. Mentre andava avanti a parlare, cercando di venirne a capo, alle sue spalle si consumava il patatrac.

I social non perdonano

Non c’è bisogno di dubitare che la giornalista de La Vita in Diretta fosse convinta di non essere lì per lì inquadrata. Non stava parlando al microfono, perciò si dev’essere sentita un po’ come a casa sua. La clamorosa gaffe è stata immediatamente colta dal popolo del web, accorso sui social.

Alberto Matano può solo stare a guardare

L’inviata alza il dito medio non una, ma ben due volte, chissà rivolgendosi a chi. Qualcuno la stava infastidendo? Mistero. Alberto Matano prosegue a ruota libera. Finge di non vedere nulla. Celare il fattaccio era, tuttavia, impossibile.