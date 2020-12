Inspiegabile gaffe degli autori Grande Fratello Vip: chiamata in confessionale Selvaggia Roma

Il Grande Fratello Vip tiene ancora compagnia. Una quinta edizione molto apprezzata dai telespettatori, che seguono con trasporto le vicende raccontate e i protagonisti. Con le defezioni di diversi vipponi, Alfonso Signorini ha deciso di rinnovare il cast, spedendo tanti nuovi ingressi.

Selvaggia Roma: una indimenticabile presenza

Se i neo innesti voluti dal direttore di importanti settimanali rosa appaiono freschi e riposati, la ‘vecchia guardia’ dà segni di fragilità. Del resto, come biasimarli: da oltre 90 giorni sono rinchiusi e una sana boccata di “aria fresca” farebbe bene a tutti loro. Ma il discorso vale pure per gli autori. Chi opera dietro le quinte sta, infatti, cominciando a “perdere colpi”.

Si sente la mancanza

Tra gli ultimi eliminati dal GF Vip c’è Selvaggia Roma. Nonostante sia rimasta appena 28 giorni, l’ex partecipante di Temptation Island ha dimostrato carattere da vendere, conquistando perlopiù il pubblico giovane e social. Tanti hanno espresso dispiacere nel momento di apprendere la sconfitta dell’influencer romana al televoto contro il chirurgo Giacomo Urtis.

L’assenza della bella influencer romana è avvertita pure tra i concorrenti rimasti in gioco e non solo loro. Difatti, verrebbe da commentare che gli autori del reality sentono la sua mancanza, poiché ieri, martedì 15 dicembre 2020, l’hanno chiamata in confessionale, sebbene abbia ormai lasciato il programma.

All’improvviso una ‘sconosciuta’

Come da consuetudine, gli autori hanno chiamato ognuno dei partecipanti per parlare degli eventi accaduti nella Casa di Cinecittà durante la giornata. Mentre i concorrenti era riuniti in salone a chiacchierare, si è alzata la voce di un’autrice per invitare in confessionale Stefania Orlando, Giulia Salemi… e Selvaggia Roma!

Riecheggia il “fantasma” di Selvaggia Roma

La “voce” del Grande Fratello Vip deve aver evidentemente avuto un istante di défaillance. La Orlando ha immediato colto l’errore e ci ha ironizzato su: adoro potente comunque per questa chiamata, ha esclamato la conduttrice, tra l’ilarità generale.