Joseph Capriati torna sui social dopo l’accoltellamento ma le sue parole sorprendono i fan

Joseph Capriati è vivo e grazie a Dio lo può raccontare. Così apre l’intervento sui social network del famoso deejay, accoltellato dal padre durante un litigio. Residente ad Ibiza ormai da parecchi anni, stava attraversando un periodo di stop, date le normative anti Coronavirus che hanno imposto la chiusura di ogni locale notturno da diversi mesi. Per tale ragione, aveva deciso di tornare a casa, in provincia di Caserta, per passare un po’ del tempo in famiglia.

Joseph Capriati commosso per l’affetto

Credit: josephcapriati – Instagram

Dal profondo del cuore, il musicista ringrazia tutti attraverso un post: i parenti, gli amici, i conoscenti, i tantissimi dj e promoter, che in questi giorni gli hanno manifestato affetto. È commosso. Non è ancora riuscito a leggere e rispondere ma lo farà quanto prima, non appena starà meglio.

L’unica richiesta

Fino alla mattinata di oggi non aveva neppure la forza di parlare, ma i medici sostengono che il peggio sia ormai passato. Ha unicamente una richiesta da porgere Joseph Capriati: un po’ di rispetto nei confronti di suo papà e della sua famiglia, poiché né lui né i followers hanno il potere e il diritto di giudicare ciò che è successo.

I drammi familiari – ha proseguito – sono all’ordine del giorno, e soprattutto bisogna porre attenzione alle notizie trapelate dalla stampa, sicché, come gli utenti ben sanno, spesso le notizie sono confuse e poco veritiere. Perdona il padre per il gesto folle e prega per lui. Intanto, pensa a guarire.

Le ricostruzioni della Polizia

Secondo le ricostruzioni effettuate dalla Polizia locale, il 33enne aveva iniziato una discussione accesa con la madre. Ad intervenire in soccorso della donna è poi stato il marito, colpito con un pugno al volto dal ragazzo.

Joseph Capriati: trasferimento immediato in ospedale

Credit: josephcapriati – Instagram

Solo allora, reagendo, Pietro Capriati ha impugnato un coltello da cucina e ha trafitto Joseph dritto al torace. La ferita, particolarmente profonda, ha coinvolto i polmoni ed ha reso necessario il trasferimento immediato del giovane presso l’ospedale della provincia campana.