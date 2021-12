Tutti i telespettatori italiani amano Caterina Balivo e apprezzano tanto il suo sorriso e il suo saper essere sempre brillante e solare nei programmi che conduce con enorme professionalità. Ma anche lei, come tanti, ha dei dolori del passato che non la lasciano mai. Come l’aborto che ha dovuto affrontare qualche tempo fa. A raccontarlo ci ha pensato lei stessa, che ieri si è seduta nel salotto di Verissimo.

Una vita felice e una bellissima famiglia, quella di Caterina Balivo. Lei è da anni uno dei volti più presenti nei talkshow targati Rai e milioni di telespettatori la apprezzano tanto per il suo essere solare e per la sua professionalità.

In passato, però, la vita l’ha messa davanti anche a degli ostacoli che continuano a tormentarla.

Oggi Caterina è felicemente sposata con il dirigente d’azienda e scrittore Guido Maria Brera. I due hanno anche due figli, Guido Alberto e Cora, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2017.

Caterina, però, successivamente aveva scoperto di essere di nuovo incinta. Una gravidanza che purtroppo non è terminata con un lieto epilogo. Ha subito un aborto spontaneo.

Nell’intervista di ieri a Verissimo, la presentatrice ha parlato di questo brutto evento e dell’errore che ha fatto nelle settimane e nei mesi successivi, quello di ignorare il dolore.

Ho fatto un errore gravissimo che non farò mai più. Ora ho capito che se hai une dolore, non lo devi nascondere e lo devi vivere. Io l’ho nascosto, soprattutto a me stessa. Ricordo che quando ho scoperto di averlo perso ero al Niguarda di Milano per fare una visita di controllo e dopo avevo la registrazione del programma. Ho guardato il mio ginecologo che mi ha detto: ‘Caterina non ti preoccupare…’. Poi mi sono messa in macchina, sono andata a Mecenate piangendo, sono arrivata, ho timbrato il cartellino ed ero perfetta. Ero perfetta anche il giorno dopo e quello dopo ancora, Poi ci sono dei momenti che tutto torna a galla. Quello è un errore che non farò mai più. Se ho un problema lo voglio vivere, voglio piangere, voglio affrontarlo. Durante la pandemia ero molto colpita da quello che succedeva e mi sono detta: ‘Caterina, se non ti fermi adesso, succederà come in passato, che torna tutto a galla e non saprai gestire la situazione’.