Lacrime e dolore durante l’ultimo addio al cantautore e cabarettista napoletano Federico Salvatore. Una folla commossa ha partecipato al funerale celebrato nella Basilica di San Ciro a Portici.

La chiesa era gremita di persone, circa 500 tra amici, conoscenti e parenti che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta. L’annuncio della sua dipartita è arrivato dalla moglie Flavia D’Alessio. Due anni fa, Federico Salvatore era stato colpito da un’emorragia cerebrale e la riabilitazione è stata lunga e dolorosa per la famiglia.

La moglie ha raccontato che gli ultimi mesi sono stati la prova più dura e che il cantautore se ne è andato in poche ore, non è riuscita a salutarlo. Per questo, anche se inizialmente aveva deciso per una cerimonia privata, ha capito che tutte le persone che gli vogliono bene, avevano il diritto di salutarlo, lei non c’è riuscita, ma il suo Federico lo meritava. Ecco le sue parole:

È giusto dare loro la possibilità di salutarlo. Cosa che non sono riuscita a fare io. Non sono riuscita a salutarlo. Grazie a chi ci ha tenuto la mano e a chi si è preso cura di Federico in questi mesi, medici, infermieri.

Tanti colleghi presenti al funerale di Federico Salvatore

Al funerale hanno partecipato tanti colleghi del mondo dello spettacolo. Tra questi Alan De Luca, Biagio Izzo, Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Peppe Iodice, Alessandro Bolide e molti altri.

Anche Gigi D’Alessio ha inviato il suo affetto attraverso una corona di fiori in vista sul feretro.

Federico Salvatore durante la sua carriera ha pubblicato 17 album e 9 libri. Nel ’96 il cantautore aveva partecipato anche al Festival della canzone italiana, con un brano che aveva fatto molto discutere e che trattava il tema di un ragazzo che aveva fatto coming out e che era stato cacciato via dalla madre.

Numerosi anche i messaggi d’affetto apparsi sul web nelle ultime ore. Fan e colleghi che hanno voluto salutarlo a modo loro.