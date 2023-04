Addio a Federico Salvatore, il cantautore e cabarettista napoletano si è spento all’età di 63 anni.

La notizia è stata resa pubblica dalla moglie Flavia D’Alessio. Federico Salvatore era stato colpito, due anni fa, da un’emorragia cerebrale e questi ultimi mesi sono stati difficili da affrontare. I suoi cari hanno sperato di rivederlo a casa, come prima. Purtroppo oggi, nel loro cuore c’è solo tanto dolore:

Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi hanno pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora. È successo tutto velocemente.

La moglie di Federico Salvatore ha poi parlato del funerale, che si terrà oggi, 20 aprile, nella Basilica di San Ciro a Portici. Inizialmente, la donna aveva pensato ad una cerimonia privata, con la sola famiglia. Ma poi ha capito che non era giusto per il cantautore e per tutte quelle persone che lo hanno sempre seguito e sostenuto.

I fan e i suoi colleghi per lui sono stati importanti e ora devono avere l’opportunità di salutarlo per l’ultima volta.

È giusto dare loro la possibilità di salutarlo. Cosa che non sono riuscita a fare io. Non sono riuscita a salutarlo. Grazie a chi ci ha tenuto la mano e a chi si è preso cura di Federico in questi mesi, medici, infermieri,

Chi era Federico Salvatore

Federico Salvatore era un cantautore e cabarettista napoletano. Durante la sua carriera ha pubblicato 17 album e 9 libri. Oggi è ricordato per i suoi successi più grandi: Ninna nanna, Incidente in Paradiso e Indicente al Vomero.

L’artista nel ’96 aveva anche partecipato al Festival di Saremo con il brano Sulla porta, suscitando diverse polemiche per il significato del testo. Parlava di un ragazzo che aveva deciso di fare coming out e che era stato cacciato via dalla madre.

Dopo la notizia della sua scomparsa, sono numerosi i messaggi di cordoglio che la famiglia sta ricevendo. Numerosi anche i post di addio pubblicati sui social, da tutti coloro che hanno voluto ricordare la sua musica e salutarlo per l’ultima volta.