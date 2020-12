Ecco come ha reagito Camilla all'ostilità della gente dopo le dichiarazioni di Lady Diana sul suo matrimonio con Carlo

Come ha reagito Camilla Parker Bowles di fronte alla famosa intervista in cui Lady Diana ha ammesso di aver avuto un matrimonio un po’ troppo “affollato”? E qual è stata la reazione della Duchessa di Cornovaglia di fronte agli attacchi e agli insulti della gente?

Di certo la posizione della Parker Bowles non deve essere stata semplice, dal momento che il mondo intero l’ha additata come la causa della fine del matrimonio fra il Principe Carlo e Lady Diana. La donna, che proviene da ambienti aristocratici, ha però reagito lasciando di stucco l’opinione pubblica. Vediamo cosa fece l’attuale moglie del Principe Carlo!

Camilla al centro dello scandalo dopo l’intervista shock di Lady Diana

Come ben sappiamo, la Parker Bowles è finita al centro di un polverone fatto di calunnie, insulti e rancore dopo la pubblicazione dell’opera “Diana – Her True Story” di Andrew Morton (1992), dove l’autore alludeva alla relazione tra la donna e il Principe Carlo. Le voci si fecero ancor più insistenti e maligne quando, nel 1992, Diana rilasciò la sua famosa intervista alla BBC, affermando che il suo matrimonio era un po’ troppo affollato, dal momento che doveva far spazio a una terza persona.

Parole del genere, pronunciate da una donna che da tutto il mondo era considerata “la Principessa del popolo”, la “Regina di cuori“, hanno devastato e lasciato a brandelli l’immagine di Camilla, considerata un’amante stratega e senza cuore.

La reazione di Camilla Parker Bowles agli insulti

Ma tornando alla domanda iniziale, qual è stata la reazione della Duchessa di Cornovaglia agli attacchi della gente? Probabilmente lo avrete già intuito. In pieno stile Royal, Camilla ha adottato un approccio molto pacato nei confronti del pubblico. Come ha fatto notare la giornalista Mary Braid, silenzio e discrezione hanno contraddistinto il comportamento di Camilla.

Questa è una donna che ha sopportato senza un sussurro una valanga di insulti pubblici,

ha aggiunto la giornalista, spiegando che molti anni dopo, in occasione delle sue nozze con il Principe di Galles, Camilla è stata ben attenta a non mancare di rispetto a Diana, assumendo il titolo di Duchessa di Cornovaglia, al posto di quello (già assegnato a Diana) di Principessa del Galles.

