Quella fra il Principe Carlo e Lady Diana è una storia senza dubbio tragica ma anche ricca di contraddizioni. È ben chiaro a tutti, ad esempio, che il cuore di Carlo è sempre appartenuto a Camilla Parker Bowles, ma in realtà inizialmente il Principe fu attratto anche dalla giovane Diana Spencer, una ragazza di soli 16 anni che, a detta degli esperti Reali, avrebbe avuto un dono molto particolare, grazie al quale avrebbe attirato l’attenzione di Carlo.

Ma di quale dono stiamo parlando esattamente? A spiegarlo è stata Sarah Bradford, autrice di svariate biografie sulla vita dei Reali Senior. In uno dei suoi lavori in particolare, la Bradford ha esplorato la vita di Lady Diana, ed ha scoperto che Carlo sarebbe stato attratto non tanto dalla sua leggiadra bellezza e dal suo carattere timido, quanto piuttosto dalla sua empatia.

Diana incontrò Carlo per la prima volta nel novembre 1977, quando aveva 16 anni. Il secondo incontro fra i due avvenne tre anni dopo, durante una festa.

Perché Carlo si interessò proprio a Lady Diana?

Video Credit TODAY

Come racconta l’autrice Reale, Diana era una ragazza adorabile e molto compassionevole:

Sono state soprattutto le sue straordinarie capacità di empatia, la sua capacità, come ha detto in seguito, di ‘annusare la sofferenza’, ad attrarre il Principe. La sua empatia per la morte di Mountbatten e la sua profonda tristezza, e il bisogno di consolare hanno toccato profondamente il Principe. Charles, a quanto pare, era stranamente interessato a questa giovane ragazza.

L’episodio al quale si riferisce la Bradford riguarda l’assassinio di Lord Mountbatten, ucciso insieme al nipote quattordicenne in un attentato ad opera dell’IRA (Irish Republican Army), avvenuto nell’agosto 1979. Per Carlo, Lord Mountbatten non era solo un “parente”, ma anche una guida e un consigliere.

Ma tornando a Carlo e Diana, pare che in quella particolare occasione la Spencer disse a Charles di aver molto sofferto nel vederlo camminare lungo la navata, al funerale di Lord Mountbatten.

È stata la cosa più tragica che abbia mai visto. Il mio cuore sanguinava per te quando guardavo. Ho pensato: ‘È sbagliato, sei solo – dovresti stare con qualcuno che si prenda cura di te’.

Sarebbero queste le parole pronunciate da Diana, frasi che avrebbero fatto breccia – seppur per pochi attimi – nel cuore del Principe, facendolo sentire forse meno solo.

Foto da Instagram