Il celebre fotografo britannico David Bailey condivide alcuni pensieri su Lady Diana, e racconta un aneddoto davvero molto tenero. Per coloro che non lo conoscessero, Bailey è considerato un vero e proprio mostro sacro della fotografia.

Nel suo portfolio si annoverano scatti di Madre Teresa, della Regina Elisabetta II, e naturalmente di Lady Diana. Proprio sul conto della Principessa del popolo il fotografo ha deciso di spendere qualche parola, raccontando un aneddoto molto significativo, oltre che tenero.

Durante un servizio fotografico, la Principessa Diana ha avuto infatti una reazione inaspettata di fronte a un episodio imbarazzante. Un’assistente del fotografo aveva fatto cadere per sbaglio un ombrello riflettore sulla testa di Lady Diana. David Bailey ha ricordato quell’episodio durante un’apparizione al The Jonathan Ross Show. Il fotografo ha raccontato:

Uno dei miei assistenti le ha fatto cadere un ombrello in testa, [e] quando se ne è andata, Diana ha detto: “Quale assistente mi ha fatto cadere l’ombrello sulla testa?” Ho detto [indicando], “E’ stata lei”. È andata da lei e le ha detto: ‘Non preoccuparti’, è stata molto gentile e ha detto che era solo un incidente.

Video Credit The Jonathan Ross Show

Anche in quella occasione, come in molte altre, Diana ha mostrato la sua umiltà e la sua gentilezza. Il fotografo però ha ancora altri aneddoti da raccontare.

Lady Diana vista attraverso gli occhi di David Bailey

Come Bailey ha raccontato attraverso le pagine del libro Look Again, la Principessa del popolo era senz’altro una bella ragazza della classe media, ma i suoi capelli erano terribili.

Non aveva nemmeno molta postura.

Il signor Bailey ha fotografato tra gli altri anche la Regina Elisabetta, e proprio sul suo conto ha speso alcune parole positive. Pare infatti che la Sovrana abbia un particolare senso dell’umorismo, grazie al quale ha conquistato il fotografo:

Il suo umorismo. Lo scintillio nei suoi occhi. È una persona speciale. Puoi giudicare le persone solo quando le incontri,

ha commentato il fotografo, e noi non possiamo che dargli ragione, non vi pare?

Foto da Glamour