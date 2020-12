Quella di Lady Diana è una delle storie più tristi che esistano: lo ha dichiarato Kristen Stewart, che interpreterà la Principessa Diana nel film Spencer, diretto dal regista cileno Pablo Larrain. Come la serie Netflix The Crown, anche Spencer porterà sullo schermo alcuni dei momenti salienti della vita di Lady Diana. Kristen Stewart presterà il volto alla Principessa triste, e per calarsi nei panni del personaggio sta studiando approfonditamente la vita di Lady Di.

In una recente intervista, l’ex attrice di Twilight ha parlato del “finto” matrimonio della Principessa del Galles con il Principe Carlo, descrivendolo come “una delle storie più tristi mai esistite“. Del resto non possiamo negarlo, purtroppo quella fra Diana e Carlo è stata una storia davvero triste, costellata di bugie, tradimenti, imposizioni e tanta, tantissima finzione.

Si tratta di una storia che purtroppo ha portato a un epilogo tragico, con la morte di Lady Diana. La Principessa è infatti deceduta a causa di un incidente stradale provocato dai paparazzi che inseguivano la sua auto, per immortalarla insieme al nuovo fidanzato.

Kristen Stewart su Lady Diana: “Non voglio solo interpretare il personaggio …”

Video Credit ET Canada

In particolar modo, il nuovo film su Lady Diana racconterà del preciso momento in cui la Principessa si rese conto che la sua storia con Carlo stava fallendo inesorabilmente. La Stewart ha raccontato di aver sfruttato il suo tempo a disposizione prima degli inizi delle riprese per fare delle ricerche approfondite su Diana.

È una delle storie più tristi mai esistite, e non voglio solo interpretare Diana, voglio conoscerla in maniera approfondita,

ha raccontato l’attrice.

Impossibile, in vista dell’uscita del film Spencer, non pensare al ruolo di Emma Corrin in The Crown, dove abbiamo assistito a un’interpretazione davvero convincente della Principessa triste.

Chissà se la Stewart riuscirà a farci rivivere lo splendore di Diana. Intanto, senza peli sulla lingua, l’ex fidanzata di Robert Pattinson ha ammesso candidamente di non essere mai stata così entusiasta di recitare una parte, almeno non di recente!

Foto da Instagram