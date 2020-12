Timidezza, vulnerabilità, tristezza? Non sempre. Non solo. Il linguaggio del corpo di Lady Diana riusciva a trasmettere queste e molte altre emozioni. Ad analizzare la gestualità della Principessa del popolo è stata l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, che di recente ha esaminato la celebre e indimenticabile intervista che Diana rilasciò alla BBC 25 anni fa, quando – con enorme sorpresa di tutti – parlò dei suoi disturbi alimentari e della sua vita all’interno della Famiglia Reale.

In quell’occasione Lady Di. parlò di Camilla e del suo rapporto con il marito Carlo, parlò del dramma della bulimia e di molti momenti della sua vita privata. Durante un’intervista del genere, chiunque sarebbe stato come minimo in ansia e agitato, forse spaventato e per certi versi anche vulnerabile. Ma come si sentiva Diana in realtà? Cosa ci racconta il suo linguaggio del corpo?

La James ha portato a galla i retroscena dell’intervista, che a quel tempo fu seguita da 23 milioni di spettatori.

Il linguaggio del corpo di Lady Diana spiegato dall’esperta

Guardando questa intervista con occhi contemporanei, in un’epoca in cui le rivelazioni di celebrità su depressione, disturbi alimentari e divorzio appaiono quotidianamente sulla stampa, è facile sottovalutare la forza, la determinazione e il coraggio delle parole di Diana nel contesto del clima in cui viveva. Con il suo tono vocale acuto e da ragazza e quegli enormi occhi da cerbiatta che sembrano pieni di lacrime, il suo aspetto può sembrare ingannevolmente vulnerabile.

Judi rivela che in realtà Diana era tutt’altro che debole, soprattutto in quel particolare momento. Il linguaggio del corpo dice infatti che la donna si sentiva forte. Non voleva far trasparire alcuna emotività, ma desiderava solamente raccontare la sua versione della storia.

Un esame adeguato del suo linguaggio del corpo e delle sue parole suggerisce una donna molto più forte, determinata e apparentemente onesta, spinta meno dall’autocommiserazione e dalla vulnerabilità e più da una determinazione a volte rabbiosa di stabilire le cose nel modo giusto. Si ferma un po’ prima di ogni risposta, e i suoi occhi tendono a roteare verso un punto, il che suggerisce onestà e ricordi.

A detta dell’esperta, Lady Diana avrebbe dunque risposto alle domande dell’intervista in modo onesto e sicuro. La Principessa era ben consapevole dell’importanza delle cose che stava dicendo, ed ha fatto un grandissimo sforzo per mantenere la calma:

Avrebbe potuto piangere per cercare di ottenere simpatia, e avrebbe potuto mostrare rabbia nei confronti di Camilla, ma ha optato invece per un comportamento calmo, razionale e misurato, suggerendo che il suo obiettivo principale era quello di dissipare qualsiasi voce su una donna debole con problemi emotivi acuti.

Possiamo dire che, con quell’intervista, Lady Diana ha certamente raggiunto il suo intento.

