Lady Diana aveva in mente un piano ben preciso per la sua amica Sarah Ferguson e per il Principe Andrea. A quanto pare la Principessa del Galles avrebbe fatto in modo che Fergie e Andrea si conoscessero e si frequentassero.

Il tutto, non solo perché – dal suo punto di vista – avrebbero formato una bellissima coppia, ma anche perché se la Ferguson fosse entrata ufficialmente a Palazzo, Diana avrebbe avuto finalmente una persona amica con la quale confidarsi e con cui poter fare finalmente fronte comune.

Lo raccontano, durante il documentario di Channel 5, “Fergie Vs Diana: Royal Wives At War“, l’ex corrispondente reale della BBC, Jennie Bond, la redattrice Royal di Vanity Fair Katie Nicholl e altri commentatori Reali, secondo i quali le “macchinazioni” di Diana avrebbero portato, in effetti, i frutti sperati, almeno per quanto riguarda il rapporto tra Fergie e il Principe Andrea.

Tra Sarah Ferguson e Andrew, è stata Lady Diana a metterci lo zampino!

I commentatori hanno spiegato che, nel 1985, la Regina stava per organizzare un evento. In quell’occasione chiese a Diana se ci fosse qualcuno che avrebbe voluto invitare alla festa, magari una donna single. Fu in quel momento che Diana pensò a Sarah Ferguson.

In fondo, nella mente di Diana c’era un piano molto astuto per assicurarsi che Sarah si sedesse accanto al Duca di York, il Principe Andrew, cosa che fece.

Pare che durante la cena i due divennero molto complici, e fu da quel momento che sbocciò l’amore fra Andrea e Sarah Ferguson.

Diana aveva un ordine del giorno. Voleva vedere una delle sue amiche intime sposarsi ed entrare nella Famiglia Reale. Non solo pensava che Sarah e Andrew fossero molto ben assortiti, dal punto di vista della personalità. Diana voleva anche un confidente e un migliore amico all’interno del palazzo.

Le esperte Reali sottolineano che, in fin dei conti, nel giro di pochi mesi Sarah Ferguson e il Principe Andrew furono ufficialmente fidanzati. Le cosiddette “macchinazioni” di Diana sembrerebbero essere andate a buon fine. Voi cosa ne pensate? Davvero Lady Diana avrà orchestrato tutto o si tratta degli ennesimi pettegolezzi?

Foto da Instagram