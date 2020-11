Essere un membro della Famiglia Reale non è tutto favole, castelli e meraviglie, e questo Lady Diana e Sarah Ferguson lo hanno compreso molto presto. Esploriamo oggi lo speciale rapporto che si era instaurato fra la Principessa Diana e la cognata, Sarah Ferguson, una donna dal carattere forte ed esuberante, che ha avuto un po’ il ruolo di “guida” per la Principessa Diana a Palazzo.

Come conferma il sito Express, Sarah Ferguson e Diana erano diventate infatti molto amiche, soprattutto durante i primi anni in cui la Spencer si avvicinò alla Famiglia Reale e si preparava a sposare il Principe Carlo. Diana e la Ferguson condividevano delle esperienze dell’infanzia molto importanti, come l’abbandono da parte della madre, ma non solo! Le due donne stavano infatti cercando di adattarsi alla loro nuova vita a Palazzo, cosa certamente non facile.

Come rivela il documentario di Channel 5: “Fergie Vs Diana: Royal Wives At War“, Sarah ha svolto un ruolo vitale nell’aiutare la defunta Principessa Diana ad affrontare la vita a Palazzo. Lizzie Cundy, un’amica della Ferguson, avrebbe dichiarato:

Quando Diana ha intrapreso la sua vita da Principessa, ha iniziato a fare affidamento su Fergie. Diana si ispirava a Sarah perché era così appariscente. Sarah sembrava essere una specie di sorella maggiore in un certo senso.

Video Credit Violet Opinion

Il rapporto fra Lady Diana e Sarah Ferguson

Il rapporto fra le due donne è stato analizzato anche dallo psicologo e coach relazionale Jo Hemmings, il quale ricorda che, diversamente da Lady D, Sarah Ferguson aveva vissuto molte più esperienze di vita, aveva frequentato altri uomini e – probabilmente per questa ragione – rappresentava una sorta di modello e una buona amica per Diana:

Con i parallelismi unici tra l’educazione di Sarah e Diana e la comprensione di Sarah della vita Reale, le due sono diventate presto migliori amiche. Quando la Principessa Diana sposò il Principe Carlo, nel 1981, nella cattedrale di St Paul, la sua nuova amica, Fergie, era li a guardare.

Nonostante Fergie abbia cercato di aiutare Diana durante i primi anni della sua vita a Palazzo, gli esperti concordano però nel dire che far parte della Famiglia Reale può essere una sfida davvero grande ed estremamente difficile.

Foto da Instagram