Lady Diana, perché il suo ruolo storico è decisivo per The Crown

Il ruolo storico di Lady Diana è fondamentale per la quarta stagione di The Crown: lo spiega l'autore della serie

La presenza di Lady Diana in The Crown ha suscitato la curiosità di moltissime persone. Molti utenti si sono ritrovati a riattivare (o ad attivare per la prima volta) il proprio abbonamento su Netflix perché incuriositi da ciò che avrebbero potuto scoprire grazie alla nuova stagione di una serie che sta già spopolando sul web.

Del resto, già durante le tre precedenti stagioni della serie era estremamente alto l’interesse per ciò che avremmo scoperto sulla Famiglia Reale e sui segreti celati dietro le porte di Buckingham Palace.

Come fare adesso a resistere alla tentazione di scoprire quali meccanismi hanno governato i fatti più recenti? Fra tutti, l’ingresso di Lady Diana a Palazzo e l’impatto che avrebbe avuto Margaret Thatcher nel panorama politico inglese.

Lady Diana in The Crown: le parole di Peter Morgan

Proprio sul ruolo di Lady Diana si è espresso lo stesso creatore della serie Netflix, Peter Morgan, il quale ha spiegato di aver lavorato con molta attenzione per creare il personaggio di Diana Spencer e del suo ruolo storico:

Diana ora ha una prospettiva storica. Ne sono consapevole. Non voglio davvero avvicinarmi troppo, in modo che quello che faccio sia giornalistico,

ha recentemente spiegato Morgan, aggiungendo di essersi voluto assicurare che ci fosse abbastanza distanza, in modo che “se racconti la storia di Diana, potrebbe quasi essere qualcos’altro. Può avere una risonanza metaforica”.

E quella di Lady Diana è davvero una “storia” che può avere una risonanza metaforica. Guardando la serie non possiamo fare a meno di domandarci perché questa giovane ragazza abbia scelto di sposare un uomo dal quale palesemente non si sentiva amata. Certo, The Crown non è un documentario, per cui è difficile riuscire a capire quando finisce la realtà e inizia la fantasia.

Alla luce di quanto accaduto però, non possiamo non chiederci quanto ci sia di vero nel malessere di Lady Diana, egregiamente rappresentato dall’attrice Emma Corrin sullo schermo. Onde evitare di scivolare nello spoiler però, lasciamo a voi i commenti. Secondo voi, quanto c’è di vero in The Crown, e quanto invece è puro frutto di fantasia e immaginazione?

