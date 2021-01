Lady Diana in The Crown 4: quanto c’è di vero sul rapporto fra lei e Carlo?

Quando c'è di vero nella storia fra il Principe Carlo e Lady Diana in The Crown 4? Le rivelazioni dello chef della coppia

Lady Diana in The Crown 4: quanto c’è di vero sul rapporto fra il Principe Carlo e la Principessa? Molti pensano che quelli narrati nella serie Netflix (che a onor del vero è indubbiamente ben fatta) siano fatti del tutto reali. Altri pensano invece che gli autori abbiano alterato un po’ troppo la realtà. C’è da dire che The Crown non è un documentario, ma una serie ispirata a fatti realmente accaduti e un tantino “rivisitati” per l’occasione.

Ebbene, tornando alla nostra domanda iniziale, quanto c’è di vero in The Crown 4 in merito al rapporto fra Carlo e Diana? A detta dell’ex chef reale Darren McGrady non molto. Dopo aver lavorato per 11 anni a Buckingham Palace, McGrady è stato trasferito presso Kensington Palace, dove ha lavorato al servizio di Lady Diana e del Principe Carlo dal 1993 fino al 1997, quindi ha potuto “osservare” personalmente il rapporto fra i due Royal.

Ebbene, McGrady sostiene che quanto raccontato in The Crown 4 non corrisponda esattamente alla realtà. A detta dello chef, la coppia non è sempre stata infelice.

Li ho visti loro due, li ho visti ballare al Ghillies Ball di Balmoral. Charles era il DJ e Diana indossava il suo abito da ballo. Lo ha fatto girare così velocemente, ridevano moltissimo,

Video Credit Royal Fashion Channel

ha spiegato lo chef, suggerendo che una simile felicità non poteva che confermare che il rapporto fra i due fosse davvero felice.

Lady Diana in The Crown 4, tra realtà e finzione

Purtroppo però le cose non vanno sempre così. Una singola serata (o anche più di una) di divertimento non indica proprio nulla, specialmente quando la stessa Diana, qualche anno dopo, ha ammesso di aver sofferto molto durante il suo matrimonio. In un’intervista rilasciata per il documentario del National Geographic “Diana: In Her Own Words“, la donna avrebbe infatti dichiarato:

Ricordo di essere stata così innamorata di mio marito che non riuscivo a staccare gli occhi da lui.

Nello stesso documentario Lady Diana ha però spiegato che quello del suo matrimonio è stato “il giorno peggiore della sua vita“. Si sentiva come “un agnello al macello“.

Non credo di essere stata felice. Non ho mai provato ad annullarlo, nel senso di farlo davvero, ma penso sia stato il peggior giorno della mia vita.

Parole molto tristi pronunciate da una donna che nella sua vita ha dovuto digerire molti, moltissimi bocconi amari.

Foto da Instagram