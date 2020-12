Lady Diana ha subito tante umiliazioni durante la sua vita, soprattutto a causa della relazione clandestina che il marito Carlo intratteneva con Camilla Parker Bowles. Indiscrezioni rivelano però che la Principessa del Galles ebbe modo di affrontare l’amante del marito in occasione del compleanno della sorella. Siamo nel 1989. Lady Diana era perfettamente cosciente del fatto che il Principe Carlo la tradiva da anni con Camilla, e decise di approfittare di quel particolare evento per parlare faccia a faccia con la donna.

La rivelazione arriva proprio dalle labbra di Lady Diana, che raccontò i dettagli del confronto con la Parker Bowls durante un’intervista rilasciata a Andrew Morton. Durante la serata, la Spencer chiamò da parte Camilla. La stessa Diana ammise che era terrorizzata da lei, ma intendeva chiarire un punto molto importante: non era stupida, e sapeva perfettamente che lei e il marito avevano una relazione.

Secondo quanto riferito, Diana ha detto:

Camilla, vorrei solo che tu sapessi che so cosa sta succedendo tra te e Charles, non sono nata ieri … Mi dispiace di essere d’intralcio, ovviamente sono d’intralcio e dev’essere un inferno per entrambi, ma so cosa sta succedendo. Non trattarmi come un idiota.

Video Credit National Geographic

Lady Diana affronta Camilla: la reazione della Parker Bowles è sorprendente

Di fronte a una frase del genere, molte persone avrebbero sicuramente cercato di giustificarsi, ma Camilla era ben consapevole del fatto che anche Lady Diana aveva degli amanti. Il biografo reale Howard Hodgson ha rivelato nel suo libro “Charles – The Man Who Will Be King” che Camilla reagì dunque in maniera curiosa.

La donna infatti non disse assolutamente nulla si limitò a fare un profondo e fin troppo elaborato inchino, come a voler sfidare Diana. Quest’ultima però non sembrava aver notato la velata offesa rivoltale dalla sua rivale.

Questo lieve atto di sfida impertinente non sembra essere stato notato dalla futura Regina mentre usciva dalla stanza, ma non passò inosservato alle altre donne presenti, che sorrisero tra loro; più tardi una o due di loro si complimentarono con la donna più anziana per la sua moderazione.

Dal canto suo, durante l’intervista rilasciata a Morton, Diana ha invece raccontato che la Parker Bowles avrebbe ribattuto con le seguenti parole:

Hai tutto ciò che hai sempre desiderato. Hai fatto innamorare di te tutti gli uomini del mondo, hai due bellissimi bambini, cosa vuoi di più?

Come sempre ci troviamo a due versioni differenti della stessa storia. Quel che sappiamo, perché a riferirlo è stata la stessa Diana, è che di ritorno dalla serata, in macchina, mentre si trovava con Carlo, la Principessa pianse tanto. La stessa Lady Di. ha raccontato che si trattava di uno sfogo di rabbia repressa che finalmente trovava modo di emergere.

Foto da Instagram