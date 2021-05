Gioia immensa per la super top model e attrice Laetitia Casta e per suo marito, l’attore e regista francese Louis Garrel. La coppia ha dato alla luce da qualche giorno il piccolo Azel, il loro primo figlio insieme. L’annuncio, in controtendenza rispetto a come accade di solito, non è arrivato sui social network, ma attraverso un’intervista che la modella ha rilasciato ad un giornale francese.

Sebbene avesse provato a mantenere segreta la sua gravidanza, alcuni paparazzi avevano immortalato la bellissima Laetitia con il pancione.

Ora che il bimbo è nato, è stata proprio lei a dare l’annuncio ufficiale, rilasciando un’intervista alla rivista francese Public. Ai giornalisti, la modella ha anche annunciato il nome e il suo significato.

Non abbiamo scelto il suo nome a caso. Azel è una parola di origine ebraica che significa nobile.

Azel, dunque, è il quarto figlio per la Casta. Il primo insieme a Louis Garrel, il regista 34enne francese con il quale è sposata dal 2017.

La più grande dei figli di Laetitia si chiama Sahteene, ha 19 anni ed è nata dal primo matrimonio con Stéphane Sednaou. Poi, 11 e 14 anni fa sono nati altri due bimbi, di nome Atena e Orlando, avuti dall’attore e regista italiano Stefano Accorsi.

Anche Garrel ha un’altra bimba. Si chiama Oumy, ha origini senegalesi ed è stata adottata dal regista e dall’allora sua compagna Valeria Bruni Tedeschi, nel 2009.

Perché Laetitia Casta voleva mantenere il segreto sulla gravidanza?

È noto di come sia Laetitia Casta, che suo marito Louis Garrel, non amino molto condividere i momenti della loro privata sui social. Ma in molti pensano che dietro alla volontà di mantenere il segreto sulla gravidanza di Laetita, ci sia anche altro.

Infatti, la modella aveva raccontato di come in passato si sia sentita discriminata sul lavoro soltanto perché incinta. Lo aveva detto ai giornalisti di Vanity Fair: