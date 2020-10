Nel corso delle ultime ore è arrivata la triste notizia di Ballando con le stelle. Il programma in onda su Rai 1 tuti i sabati in prima serata è stato rimandato a causa di un incidente. A dare la notizia è stata Milly Carlucci la quale ha dichiarato che quasi sicuramente la puntata prevista per sabato 31 ottobre non si farà.

Ballando con le stelle sembra non trovare tregua. Il noto talent show condotto da Milly Carlucci ha perso un altro pezzo. Questa volta ad essere vittima di un altro incidente è stata Lucrezia Lando. La concorrente ha avuto un intossicazione alimentare che le impedisce momentaneamente di esibirsi.

Questa edizione di Ballando con le stelle 2020 sembra non trovare pace. A seguito dell’infortunio al viso di Alessandra Mussolini, l’intervento per appendicite di Raimondo Todaro e la febbre alta di Marco de Angelis ora ad avere un problema è Lucrezia Lando. Subito la puntata di sabato scorso la ballerina ha accusato un malessere.

Nel dettaglio si tratta di un intossicazione alimentare che, insieme a tutti gli altri infortuni, ha spinto la padrona del programma a prendere una drastica decisione. Infatti, quasi sicuramente la puntata di Ballando con le stelle prevista per sabato 31 ottobre non andrà in onda. Al contrario, sarà rimandata forse per la prossima settimana.

Nel frattempo, Lucrezia Lando ha annunciato a tutti i suoi fan che sta facendo tutto il possibile per tornare al più presto a ballare sul palco. Se, in caso contrario, non fosse così, attualmente non siamo a conoscenza di cosa ne sarà di Gilles Rocca.

Quest’ultimo potrà ballare anche da solo ma non si esclude la possibilità che avrà un’altra insegnante. Tuttavia, in merito alla questione interviene anche Selvaggia Lucarelli la quale tiene a precisare che nessuno dei concorrenti ha contratto il Coronavirus nelle ultime ore.