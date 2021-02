Lamberto Sposini, come sta oggi il giornalista e cosa gli è successo 10 anni fa

Il 29 aprile del 2011, uno dei giornalisti più amati della tv italiana, Lamberto Sposini, veniva colpito da un malore. Si trattava, nel dettaglio, di un’emorragia cerebrale che lo costrinse al ricovero d’urgenza e all’allontanamento dalla tv. Oggi vive a Milano ma la malattia lo ha cambiato profondamente.

La malattia lo ha decisamente cambiato. Infatti, a causa del grumo di sangue di ben sette centimetri che spinse per quattro ore a livello cerebrale, nell’area del linguaggio, oggi Lamberto Sposini ha perso la capacità di parlare.

È vero, non può parlare ma riesce comunque a comunicare con lo sguardo. Lamberto Sposini è molto presente sui social dove non perde occasione per regalare un sorriso ai suoi followers. Sono state molte le comparse con l’amica di sempre Barbara D’Urso che, quando può, trova sempre l’occasione per andare a trovarlo.

Sul piccolo schermo manca, ormai, da quasi 10 anni ma la sua assenza si fa comunque sentire. Giornalista molto professionale, ricorderemo tutti il suo carisma, la sua professionalità e la sensibilità. Caratteristiche che lo hanno reso uno dei giornalisti più amati nel panorama della tv italiana.

Dunque, grazie a queste grandi qualità, oggi Lamberto Sposini è rimasto nel cuore degli italiani ed è circondato costantemente dall’affetto della sua famiglia e delle persone a lui più care. Tra questi sono molti i volti dello spettacolo che non perdono occasione di ricordarsi di lui e andare a trovarlo.

Riguardo quel tragico 29 aprile del 2011, la sua ex moglie, Sabrina Donadio, con queste parole ricorda la triste vicenda:

Le condizioni di Lamberto erano disperate. Quando arrivai al Santo Spirito era praticamente morto. I medici mi dissero che il coma era irreversibile, che non c’era più nulla da fare.

Ma la vita, nonostante le terribili conseguenze portate dal malore, ha voluto dargli un’altra possibilità. Una sfida troppo grande quella che ha dovuto combattere Lamberto Sposini, il cui ritiro dalla tv gli ha fatto riscoprire il dono più prezioso che possa esistere, quello della famiglia.