Barbara D’Urso va a fare visita all’amico e collega conduttore e giornalista colpito da un ictus cerebrale qualche anno fa e trasmette il suo messaggio

Tutti ricorderanno Lamberto Sposini, giornalista di fama internazionale che nel 2011 fu colpito da un tragico evento. Infatti, il 29 aprile dello stesso anno, mentre si preparava per andare in onda nella trasmissione La Vita in Diretta fu colpito da un ictus seguito da emorragia cerebrale.

Da lì, il ricovero d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma e la riabilitazione che lo costrinsero a lasciare l’ospedale solamente nel luglio del 2011. Oggi, però, Lamberto Sposini vive a Milano con l’ex moglie Sabina Donadio. E spesso riceve le visite degli amici di sempre, tra cui quelle dell’amica del cuore Barbara D’Urso.

La conduttrice Mediaset è infatti solita recarsi nell’abitazione del giornalista per fargli visita. I due sono legati da un rapporto di profonda stima e amicizia. E anche nel momento più buio della vita di Lamberto Sposini, la D’Urso è rimasta accanto all’amico facendogli visita tutte le volte che può e testimoniando i loro incontri sui social.

E proprio in queste ultime ore, Barbara D’Urso ha pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto che la ritrae insieme all’amico di sempre. Alla foto segue una didascalia e Barbara scrive:

Vi saluta e vi ama tutti.

Dunque un momento di tenerezza che ritrae lo scatto condiviso dalla conduttrice sui social e che ha fatto piacere a tutti i suoi followers.

Anche Lamberto Sposini è solito condividere i momenti passati insieme all’amica Barbara D’Urso, come il ‘Carmelita smack’ che ha postato sui suoi profili social:

Carmelita smack.

Il profondo legame che lega Lamberto Sposini e Barbara D’Urso

Sono moltissimi i momenti che Barbara D’Urso condivide con l’amico giornalista. Tra questi possiamo ricordare il compleanno dell’uomo festeggiato lo scorso anno, prima dello scoppio della pandemia causata dal Sars-Cov-2. Un rapporto speciale quello tra Barbara D’Urso e Lamberto Sposini, fatto di amicizia sincera e stima reciproca, capace di resistere quindi al tempo e alla distanza.