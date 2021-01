Lapo Elkann, emergono solo ora i dettagli sull’anello di fidanzamento regalato a Joana Lemos

Fiori d’arancio in casa Agnelli. Il rampollo della prestigiosa famiglia, Lapo Elkann, sembra sia pronto al grande passo. A dimostrazione di ciò, uno splendido e speciale anello di fidanzamento regalato alla compagna campionessa di rally Joana Lemos. L’imprenditore ha infatti dichiarato in un’intervista al settimanale ‘Chi’ di aver sorpreso la sua compagna.

Insieme da un anno, si sono conosciuti in Portogallo e da quel momento non si sono più lasciati. Ed oggi Lapo Elkann e la campionessa di rally Joana Lemos sono più felici che mai. E proprio l’imprenditore che non ha mai nascosto la sua felicità accanto alla compagna, ha stupito la donna regalandole un anello di fidanzamento davvero speciale.

Per quanto riguarda lo spettacolore regalo fatto alla donna, Lapo Elkann dichiara:

È un anello in stile art decò ma con una novità, cioè che la struttura attorno ai diamanti è in titanio che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo e quindi rappresenta la forza del legame e le nostre passioni.

Lei, Joana Lemos, campionessa di rally, è una donna divorziata con due figli i quali hanno accolto molto bene la presenza di Lapo in famiglia. E proprio l’uomo dichiara a riguardo:

Joana ha due figli incredibili che ha avuto dal suo ex marito e tutti mi hanno accolto a braccia aperte. A 43 anni voglio costruire il futuro e una famiglia ancora più grande perché vedo in Joana la donna, la mamma, la persona con la quale voglio passare la mia vita.

Al momento non è ancora stata stabilita una data certa per lo svolgimento delle nozze. Nel frattempo, Lapo Elkann si gode la storia d’amore accanto alla compagna alla quale dedica parole davvero speciali: