Mara Venier e Alessia Marcuzzi a cena insieme, scoppia la polemica, fan imbufaliti

Sotto il radar del web non sfugge niente. E basta un nonnulla per scatenare critiche, alcune anche davvero pesanti, o persino offese. Mara Venier e Alessia Marcuzzi si sono date ritrovo a cena coi rispettivi compagni, Nicola Carraro e Paolo Calabresi Marconi, e lo scatto è finito sui profili Instagram.

Mara Venier e Alessia Marcuzzi felicemente riunite

Un piacevole ritrovo, che ha reso felici le protagoniste, alla vigilia del ritorno di Domenica In, avvenuto oggi pomeriggio, domenica 10 gennaio 2021, su Rai Uno. Eppure, come abbiamo già detto, è insorto il caos.

Cattivo messaggio

Credit: alessiamarcuzzi – Instagram

Ogni piccolo gesto in rete viene analizzato al microscopio. Anche in questo periodo, quando bisognerebbe sentirsi più uniti e allentare un attimo la tensione, le parole pesanti fioccano. Vale ancor di più se i personaggi coinvolti sono famosi o molto famosi, tipo in tale circostanza.

Diversi fan e followers hanno esternato indignazione. La cena, a detta di tanti, veicolerebbe, ovvero, un cattivo messaggio circa l’emergenza epidemiologica tuttora in corso. Si inviterebbe implicitamente a trasgredire le norme anti Coronavirus.

La Zia gioca in difesa

Naturalmente, la tesi degli utenti poggia su basi errate. Mara Venier ha messo chiarezza: sono loro quattro, perciò nel pieno rispetto delle regole emanate dalle autorità italiane per tenere sotto controllo l’allarmante numero di contagi. Ha ragione la Zia Mara perché, finché si resta in zona gialla, è possibile incontrare parenti o amici, purché al massimo due.

Mara Venier su Alessia Marcuzzi: non ha un filo di pancia

La polemica è così velocemente rientrata. Ma c’è un aspetto emerso, di cui le autorità forse dovrebbero tenere in considerazione nei prossimi provvedimenti: la confusione imperante tra i cittadini italiani per il continuo cambio di direttive. Per stemperare l’atmosfera sul web, la conduttrice veneta ha raccontato, riguardo all’amica e collega Marcuzzi, che si è concessa due piatti di Amatriciana. Praticamente se l’è finita e non ingrassa, non ha un filo di pancia, ha scherzato.