Mara Venier, avete mai visto la sua casa? Un attico nel cuore di Roma, incredibile cosa colleziona sopra l’armadio nel salotto

Mara Venier è l’intramontabile regina della domenica. Da anni ormai è al timone di Domenica in, la nota trasmissione che va in onda su Rai 1.La storica conduttrice ha alle spalle una carriera ricca di grandi successi ed ha conquistato il cuore di tanti telespettatori che la seguono con grande affetto. Diversi gli uomini che l’hanno affiancata in tutti questi anni. In primis la Venier ha avuto una storia con Jerry Calà, con il quale oggi è molto amica. Poi la conduttrice ha avuto una storia con Renzo Arbore non finita nel migliore dei modi. Dagli inizi del 2000, invece, Mara Venier è tornata a sorridere al fianco di Nicola Carraro. I due si sono sposati e adesso vivono felici e contenti a Roma. A proposito, avete mai visto la casa romana di Mara Venier?

Le foto della casa romana di Mara Venier

La conduttrice di Domenica In abita in una splendida casa che si trova nel centro della città di Roma. Sicuramente uno dei punti di forza della casa è il panorama mozzafiato. Uno degli angoli più belli di questo attico è proprio la terrazza, che si affaccia sui monumenti della città eterna.

La Zia Mara è molto attiva sui social network e proprio dalle sue Instagram stories e foto abbiamo avuto modo di vedere e ammirare la sua casa. Arredamento sobrio e stile classico, questo quanto si evince. Nel salone, predomina un parquet elegante chiaro al quale fa da contorno un ambiente piuttosto colorato. Sui vari mobili sono adagiati diversi portafotografie contenenti foto di famiglia. In questo video si vede gran parte della casa di Mara.

Sulle pareti, invece, si trovano diversi ritratti molto divertenti di Mara. Alcuni di questi raffigurano dei momenti salienti della sua carriera artistica. Nel salotto le pareti sono bianche, mentre il divano è decorato con delle righe molto sottili di colore grigie.

Per la camera da letto, Mara ha scelto dei toni neutri, a colpire l’attenzione è una poltrona zebrata vicino alla quale si trova un attrezzo fitness. Sopra ad un armadio, la moglie di Nicola Carraro ha una grande collezione di Telegatti.

