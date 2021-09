La redazione di Temptation Island è pronta a fare gli auguri ad un’altra delle sue storiche concorrenti. Lara Zorzetto, protagonista di una delle edizioni più discusse e allo stesso tempo amate della trasmissione, ha annunciato al mondo di essere di nuovo incinta. Il suo primo bimbo, Leonardo, è nato lo scorso 26 agosto 2020.

Secondo annuncio di gravidanza nel giro di pochi giorni per Temptation Island. Solo qualche giorno fa avevamo assistito alla gioia di Georgette Polizzi, che aveva confermato al mondo le indiscrezioni che la vedevano incinta per la prima volta.

Ieri è stata la volta di Lara Zorzetto, altra protagonista molto amata del reality show di Canale 5. Lei aveva partecipato al programma con l’allora fidanzato Michael De Giorgio. La loro relazione si era però interrotta molto bruscamente, proprio all’interno del programma, per via di un tradimento subito dalla stessa Lara.

Lei ha poi conosciuto e si è innamorata perdutamente di Mattia Monaci. Colui che, nel 2020, le ha regalato la gioia di diventare mamma per la prima volta. Il piccolo Leonardo è venuto al mondo il 26 di agosto dello scorso anno per la grande felicità di mamma e papà.

Il primo parto di Lara Zorzetto e i primi giorni di vita del piccolo Leonardo, sono stati tutt’altro che facili e sereni.

I primi problemi sono arrivati proprio a ridosso del parto. Lara si è dovuta sottoporre ad un cesareo d’urgenza, circa una settimana prima della fine della gestazione. Il piccolo Leonardo ha dovuto trascorrere 4 giorni in incubatrice, senza che la sua mamma potesse vederlo o stringerlo.

In quei terribili giorni, l’influencer aveva voluto spiegare tutto ai suoi follower, scrivendo questo post su Instagram:

Non so quando potremo portalo a casa. Tra domani e dopo domani abbiamo i risultati di altre analisi. La voglia di stare con lui è immensa, ma è in terapia intensiva per accertamenti e cure. A me basta che stia bene poi tutto si sistema. Spero non lo tengano un mese perché non ne posso più. Voglio che stia bene e lo voglio a casa con me e Mattia.