Soltanto una ventina di giorni fa, Lara Zorzetto ex storica concorrente di Temptation Island, aveva urlato al mondo la gioia di essere in dolce attesa del suo secondo figlio. Una notizia che ha fatto felici non solo lei e il suo compagno Mattia, ma anche il piccolo Leonardo. Proprio lui, che da poco ha compiuto un anno, si prepara ad abbracciare una sorellina.

Credit: lara.rosiezorzetto – Instagram

Lara aveva partecipato ad una delle più discusse e allo stesso tempo apprezzate edizioni del famoso reality show di canale 5. A quei tempi faceva coppia fissa con Michael De Giorgio, ma poco dopo la fine della trasmissione, la loro relazione era finita in maniera anche abbastanza turbolenta.

Qualche mese dopo, Lara ha conosciuto Mattia Monaci e se ne è perdutamente innamorata. I due sono andati a convivere molto presto e hanno coronato il loro amore nell’agosto del 2020, quando è venuto al mondo il piccolo Leonardo.

A poco più di un anno dalla nascita del loro primo figlio, Lara e Mattia hanno scoperto di essere di nuovo in dolce attesa. Lara ha tentato per qualche settimana di mantenere il segreto, ma poi si è lasciata andare all’annuncio della gravidanza tramite social. Aveva scritto così:

Siamo felici di condividere insieme a voi ragazze questa splendida notizia.👶🏼 La famiglia si allarga.. Presto saremo in quattro!! La vita quando meno te lo aspetti ti sorprende❤️ Ps: ammetto che non è stato facile in questi 3 mesi non fare sapere nulla, anche se qualcuna di voi (leggendo i vostri messaggi) aveva intuito qualcosa 😜

Lara Zorzetto aspetta una femmina

Credit: lara.rosiezorzetto – Instagram

Gli stessi social che sono diventati poi una sorta di diario di viaggio, nel quale l’ex concorrente di Temptation Island pubblica costantemente degli aggiornamenti sulla sua gravidanza.

L’ultimo di questi aggiornamenti è arrivato proprio ieri. Lara ha pubblicato un paio di fotografie nelle quali lei è la protagonista, una mamma amorevole, felice e trepidante di attesa.

Credit: lara.rosiezorzetto – Instagram

Il colore rosa antico la fa da padrone nella scena. I palloncini e i fiori dello stesso colore sciolgono poi ogni dubbio sul sesso del bebè che sta crescendo nel suo grembo. Come spiega la stessa Lara in didascalia, Leonardo avrà una bellissima sorellina.