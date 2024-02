C’era solo una persona a sapere della malattia di Sandra Milo, ma l’ha tenuto nascosto: di chi si tratta

Solo lui sapeva del calvario di Sandra Milo e lo ha tenuto per sé: "Grazie, da oggi sei mio fratello"

Una sola persona sapeva della malattia di Sandra Milo, una persona che per i suoi figli è considerata come un fratello. Lo ha tenuto per se, nel rispetto della sua famiglia, mostrando loro tutta la sua vicinanza. Si tratta di Alberto Matano.

Il noto conduttore era l’unico a sapere della scoperta della malattia dell’amatissima Sandra Milo. Un male che ha scoperto per caso, mentre si stava sottoponendo ad alcuni controlli all’anca. Un male che l’ha portata via in soli 3 mesi. La Musa di Fellini è morta nella sua casa di Roma, circondata dall’amore dei suoi figli e quello dei suoi due fidati amici a quattro zampe, che lei stessa ha salvato dall’eutanasia.

A spiegare cosa è accaduto alla sua mamma, durante i funerali, è stato il figlio Ciro De Lollis. Non ha rivelato dettagli sulla malattia, ma con le sue parole ha lasciato intendere di quale male soffrisse:

Siamo andati a fare delle visite per dei problemi all’anca ed è uscita fuori questa cosa. Anche se lei non ha mai fumato. Da lì tre mesi di calvario.

A raccontare invece del segreto custodito da Alberto Matano, è stata la figlia maggiore durante un’intervista con il Corriere della Sera. Le parole di Deborah Ergas:

Voglio ringraziare tutti i giornalisti che hanno detto cose molto carine su di lei, i programmi televisivi, la mia meravigliosa Rai e Alberto Matano che, lui solo, sapeva quanto lei stesse male ma ha tenuto la notizia per sé. Da oggi sei mio fratello.

Nonna Sandra è morta nel giorno del compleanno del suo nipotino, il figlio di Ciro De Lollis. Il papà ha raccontato che ha cercato di tenerglielo nascosto per regalargli lo stesso la sua festicciola. Gli ha raccontato la verità soltanto il giorno successivo.