Si chiamava Debora Avigni, la 27enne che lo scorso venerdì 10 marzo è rimasta coinvolta in un grave sinistro tra la sua auto e un trattore. All’arrivo dei sanitari, per lei purtroppo non c’era ormai più nulla da fare. I medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Le forze dell’ordine al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Nel frattempo tutta la comunità sta cercando di mostrare vicinanza al marito, al figlio e a tutta la sua famiglia.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di venerdì 10 marzo. Precisamente lungo la strada provinciale 49, nel comune di Pegognaga, nella provincia di Mantova.

Debora aveva studiato per diventare operatrice socio sanitaria, ma negli ultimi tempi aveva iniziato a lavorare come cassiera in un supermercato della zona. In quell’occasione, aveva il giorno libero.

Era a bordo della sua Fiat 500 Abarth ed era diretta proprio nell’azienda agricola dove lavorava il marito. All’improvviso, ha iniziato a sbandare con la sua macchina.

Dopo aver perso il controllo del mezzo, è andata a scontrarsi con un trattore, che si trovava su quella strada in quel lasso di tempo. Successivamente, entrambi i mezzi sono finiti su un fossato che costeggia la carreggiata.

Il decesso di Debora Avigni dopo il sinistro

Purtroppo l’auto di Debora è stata schiacciata da quel mezzo pesante e di conseguenza, i medici intervenuti non hanno potuto far nulla. È stata dichiarata morta.

Sul posto è intervenuto anche il suocero, che lavora come assessore al comune. Quando ha capito che era l’auto della moglie del figlio, è scoppiato a piangere ed ha deciso di avvisare tutti i familiari dell’improvvisa perdita.

Debora ora lascia grande strazio e tristezza nel cuore delle persone che l’hanno conosciuta e che le volevano bene. Aveva un figlio di appena 6 anni. Sui social ora sono davvero tanti quelli che stanno scrivendo dei messaggi di affetto e vicinanza, anche nei confronti dei suoi cari.