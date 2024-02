L’attore l’ha fatto per la prima volta dopo 5 anni, i fan sono scioccati: è irriconoscibile

Russell Crowe è sinonimo di Hollywood. Parliamo dell’attore barbuto che, con il suo grandissimo fascino, la sua voce calda e il suo aspetto da uomo dolce sotto una “scorza da duro”, è stato protagonista di pellicole indimenticabili. L’attore, nel 2000 venne scelto per interpretare Massimo Decimo Meridio ne ‘Il gladiatore’, diventando poi protagonista del commovente ‘A beautiful mind’ e, ancora, l’eroe della foresta di Sherwood, ‘Robin Hood’. È una star che non ha bisogno di presentazioni.

L’amatissimo Russell Crowe è stato anche sul palco di Sanremo 2024; non una coincidenza, dato che a breve interpreterà il ruolo del nazista Hermann Göring nel prossimo film intitolato ‘Nuremberg’. Le riprese del film sono programmate per iniziare il prossimo marzo in Ungheria, e come vedremo Crowe si sta già preparando per il ruolo.

Cosa è servito per la parte che andrà a portare sul grande schermo? Crowe ha dovuto sacrificare la sua storica barba. Russell Crowe ha deciso di “darci un taglio”, tutto per ‘Nuremberg’, film basato sul libro “Il nazista e lo psichiatra” di Jack El-Hai. L’attore è conosciuto dal pubblico, in tanti anni di carriera, per la costante presenza della barba sul suo viso, l’inseparabile che portava dal 2019. Adesso che deciso di tagliarla per adattarsi al personaggio, ha anche deciso di mostrarla ai fan sui social con un post su X.

Il film per cui ha compiuto il “sacrificio” della sua barba racconta la storia di Göring, uno dei personaggi più spietati del periodo nazista. Il gerarca tedesco fu condannato a morte durante il processo di Norimberga ma morì suicida poco prima del momento esecuzione.

The actor prepares #20.

First shave since 2019. pic.twitter.com/e48ctxh9GY — Russell Crowe (@russellcrowe) February 19, 2024

Non è la prima volta che Crowe si sottopone a un restyling significativo. Dopo le riprese di ‘Thor: Love and Thunder’, aveva già accorciato la barba, suscitando commenti sul suo improvviso ringiovanimento. L’attore premio Oscar, è noto anche per la sua passione per la musica e, proprio per questo, si è esibito durante la sua apparizione come ospite a Sanremo 2024 con la sua band, The Gentleman Barbers.

Il gruppo generalmente propone un repertorio che spazia dalle canzoni originali di Crowe a cover di artisti come Johnny Cash e Dire Straits, mescolando elementi country e pop. Crowe si era già esibito al Festival di Sanremo nel 2001 con la sua band. Anche allora, come dimenticarlo, aveva la sua amata barba.