Sanremo24, a quanto ammonta il compenso di Russel Crowe? L’artista ha fatto alla Rai una richiesta particolare

Siamo nel vivo della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo e, come ogni sera, ci sono eventi, canzoni e ospiti. Ogni sera, nel famoso programma italiano, possiamo vedere diversi ospiti famosi, e sta sera, il protagonista è Russel Crowe. Il famoso attore, noto in tutto il mondo, si è esibito insieme al suo gruppo con un brano intitolato “Let Your Light Shine”. Ma la domanda che in molti si sono posti è quanto sia il compenso di Russel Crowe per questa apparizione.

Il noto attore, nato in Nuova Zelanda, a Wellington, nel 1964, già in mezzo ai set cinematografici. Infatti, i suoi genitori, Jocelyn Yvonne Wenyss e John Alexander Crowe, sono gestori dei catering dei set cinematografici. Diventa famoso in tutto il mondo, grazie al ruolo ottenuto nel “Il gladiatore”, grazie al quale vince un oscar come migliore attore protagonista nel 2001. Un grande attore, malleabile e disposto a molte metamorfosi, anche fisiche, per interpretare al meglio i suoi ruoli.

Nella terza serata del Festival di Sanremo, è giunto come ospite sul palco dell’Ariston. E in molti, si sono chiesti, quale sia il compenso per un attore di questo calibro. La risposta è chiara e diretta, ed arriva proprio dalla Rai. Infatti, proprio come John Travolta, Crowe, ha chiesto solo un rimborso spese.

Questo compenso, si aggira nello specifico tra i 25 ed i 30 mila euro. Questa cifra, che per molti è considerata molto alta, in realtà è davvero esigua per un attore di questo calibro. Ma, il “semplice” rimborso spese, ha una motivazione ben precisa. Infatti, sia Russel che John, si trovavano in zona per altri eventi. Infatti, John si trovava a Nizza per degli impegni con degli sponsor, mentre, Russel è arrivato direttamente dall’Australia per promuovere il suo tour del gruppo “The Gentlemen Barbers”, che in estate, farà sei date in Italia.

Dunque, in ambedue i casi, si spiega il rimborso spese chiesto da questi due attori famosi. Ciò non toglie, che le loro esibizioni hanno portato molta gioia e piacere al pubblico italiano.