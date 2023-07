La scomparsa di Sinead O’Connor ha sconvolto il mondo dello spettacolo. La cantautrice irlandese aveva solo 56 anni e da tempo combatteva contro i suoi problemi di salute mentale. La sua situazione era peggiorata dallo scorso anno, dopo la perdita del figlio 17enne. Shane si è tolto la vita dopo essere fuggito da una struttura per malati di mente.

Negli ultimi giorni, il ricordo di Sinead O’Connor vive tra le pagine dei social network. I fan ricordano la sua musica, ma anche i colleghi del mondo dello spettacolo hanno lasciato commoventi pensieri. Tra questi c’è Russel Crowe, che oltre ad essere un collega, era anche un suo caro amico.

L’attore ha pubblicato un triste post su Twitter, raccontato del suo ultimo incontro con la cantante:

L’anno scorso, lavorando in Irlanda, bevendo una pinta al freddo fuori da un pub con alcuni nuovi amici, una donna con uno scopo ci è passata accanto. Aveva la testa coperta e una sciarpa. Uno dei miei amici mormorò un’esclamazione, balzò in piedi e inseguì la donna. Trenta metri più vanti, i due si abbracciarono. Là sotto i lampioni e con la nebbia nel respiro, ho incontrato Sinead. Mi ha guardato negli occhi e ha pronunciato con disarmate dolcezza: ‘Oh, sei tu Russel’.

L’attore ha raccontato che dopo l’incontro, la cantante li ha raggiunti al loro tavolo e ha ordinato un tè caldo. Hanno chiacchierato e ricordato le cose della vita, le città, la musica, i film.

Alla fine della seconda tazza di tè ci ha abbracciato e si è allontanata tra la nebbia. Noi siamo rimasti lì a parlare tutti della stessa cosa: ‘Che donna straordinaria’. Che la pace sia con te Sinead.

La polizia di Londra ha rivelato che Sinead O’Connor è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione. Si era trasferita lì da pochi giorni. Gli agenti non hanno riferito la causa del decesso, ma hanno fatto sapere che quanto accaduto non verrà trattato come sospetto.