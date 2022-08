L’attore Nicholas Brendon ricoverato in ospedale: le sue condizioni

Lo Xander di Buffy è stato trasportato in ospedale a seguito di un malessere cardiaco: come sta il noto attore Nicholas Brendon

Tutti lo conoscono come lo “Xander di Buffy”, il noto attore Nicholas Brendon è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dopo un malore.

La notizia è stata diffusa dalla sorella, che ha pubblicato un post sul suo account social. Ecco le sue parole:

Nicky sta bene adesso, ma ha dovuto essere trasportato d’urgenza al pronto soccorso circa due settimane fa a causa di un incidente cardiaco. Manda il suo amore e voleva che mi scusassi per il fatto che non è andato in diretta così tanto ultimamente, voleva dare a tutti un aggiornamento. Molti di voi ricorderanno che ha avuto un incidente simile dopo il suo secondo intervento alla colonna vertebrale lo scorso anno. Questa volta sta cercando di riposarsi un po’ di più e si è concentrato soltanto sugli appuntamenti medici.

Ha accompagnato il post con diverse foto dell’attore sull’ambulanza, durante il trasporto e poi in ospedale.

Dopo la notizia, sono stati tanti tantissimi fan che hanno commentato il post della sorella, mandando il proprio supporto a Nicholas Brendon e augurandogli di rimettersi presto.

Chi è Nicholas Brendon

Nicholas Brendon è nato il 12 aprile del 1971 ed è uno scrittore e attore americano. Ha raggiunto la fama assoluta grazie all’interpretazione del personaggio Xander Harris della serie TV Buffy, che gli ha fatto conquistare il Saturn Award come miglior attore televisivo di genere e come miglior attore non protagonista e grazie a quello di Kevin Lynch in Criminal Minds.

La sua carriera è stata influenzata dalle sue lotte contro l’abuso di sostanze stupefacenti e contro la depressione. È finito al centro di una bufera mediatica nel 2010, a seguito dei suoi molteplici arresti e delle sue condanne.

Si è sposato con l’attrice Tressa Difiglia nel 2001, per poi separarsi nel 2006.

La notizia del malore e del ricovero, si è presso diffusa social network ed ha fatto il giro del mondo. Il famoso attore ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri e di sostegno da parte di tutti coloro che da sempre lo seguono e lo apprezzano.