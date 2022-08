Renato Pozzetto ricoverato in ospedale: l’attore svela le sue condizioni di salute

Qualche giorno fa la notizia del ricovero in ospedale di Renato Pozzetto ha suscitato moltissima preoccupazione in tutti i suoi fan. In queste ultime ore l’attore ha deciso di rompere il silenzio e rivelare le sue attuali condizioni di salute. Scopriamo insieme come sta oggi il grande Renato Pozzetto.

Qualche giorno fa un malore che lo ha colpito già negli anni passati fa ha costretto Renato Pozzetto al ricovero in ospedale. Nel giro di poco tempo i principali giornali hanno ripreso la notizia suscitando preoccupazione in tutti coloro che da anni lo seguono. Oggi, però, l’attore ha deciso di rompere il silenzio e svelare le sue condizioni di salute.

Tramite una storia condivisa sulla sua pagina Instagram, Renato Pozzetto ha aggiornato i fan per quanto riguarda il suo stato di salute. L’attore ha svelato di stare bene ed ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni hanno mostrato nei suoi confronti affetto e vicinanza. Queste sono state le sue parole:

Grazie a tutti per il pensiero. Tutto bene! Taac.

Inoltre, stando a quanto scritto e quanto condiviso sulla sua pagina social, pare che l’attore sia stato anche dimesso dall’ospedale in cui è stato ricoverato. Dunque nulla di cui preoccuparsi. Tutti i fan di Renato Pozzetto possono fare un sospiro di sollievo e trascorrere notti tranquille.

Renato Pozzetto colpito da un malore e ricoverato in ospedale: l’attore sta meglio

Qualche giorno prima di Ferragosto i principali giornali di cronaca rosa non hanno potuto fare a meno di comunicare il ricovero in ospedale di Renato Pozzetto a causa di un malore. I medici hanno preferito tenere l’attore in ospedale per portare avanti alcuni esami ed accertamenti.

Già dopo la notizia del ricovero i giornali hanno cercato di placare l’apprensione dei fan affermando che le condizioni dell’attore erano in miglioramento e che i medici aveva preferito per Pozzetto il ricovero per qualche giorno allo scopo di sottoporre l’attore ad alcuni accertamenti.