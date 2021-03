L’attrice Ashley Tisdale è diventata mamma. La notizia è apparsa poche ore fa sul suo account Instagram. Il noto volto televisivo, ricordato nell’infanzia di diverse generazioni, ha pubblicato una foto in bianco e nero mentre stringe la manina della sua bambina:

Jupiter Iris French è arrivata sula terra 23.03.21 ✨.

La star di Disney Channel aveva annunciato di essere in dolce attesa nel mese di settembre del 2020, sui suoi profili social. Con una tenerissima foto insieme al marito Christopher French, aveva lasciato intravedere il pancino sotto un delicato vestito bianco.

Da quel momento, la cantante ed attrice ha documentato l’intera gravidanza, ricevendo un grande supporto dai suoi numerosi fan.

Il momento tanto atteso è arrivato e il frutto dell’amore tra Ashley e Christopher è nato il 23 marzo. La stessa data della nascita della figlia di Chiara Ferragni e Fedez.

Jupier, il nome scelto per la piccola, significa Giove. Mentre Iris, il secondo nome, deriva dal greco e significa “messaggera degli Dei“.

La carriera di Ashley Tisdale

Nata a West Deal, il 2 luglio 1985, Ashley Tisdale raggiunge la sua fama, grazie all’interpretazione del personaggio Maddie, nella serie tv Zack e Cody al Grand Hotel. In seguito, viene scelta per interpretare una delle protagoniste, accanto a Zac Efron, nel film della Disney High School Musical.

Diventata famosa, Ashley continua la sua carriera come attrice e si lancia nel mondo musicale. Grazie ai suoi tre album, è diventata un’apprezzatissima cantante negli Stati Uniti.

Nel 2012, conosce colui che oggi è diventato suo marito: Christopher French. Il musicista ha chiesto la mano dell’attrice sull‘Empire State Building di New York. Una proposta da sogno, che Ashley ricorderà per tutta la vita. La cerimonia è stata poi celebrata in forma privata.

Oggi la coppia ha accolto tra le braccia la loro prima figlia e, insieme, stanno per iniziare una nuova meravigliosa esperienza.