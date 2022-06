Una triste e straziante perdita è quella che è avvenuta negli ultimi giorni per il mondo dello spettacolo. L’attrice Mary Mara di fama internazionale, è morta annegata all’età di 61 anni. In tanti si ricorderanno di lei per i molteplici lavori che ha svolto nella sua carriera.

In tanti adesso sono sconvolti da questo lutto che ha spezzato i cuori di molti personaggi dello spettacolo. Anche il suo manager ha voluto ricordarla con un messaggio sui social.

La morte della famosa attrice è avvenuta nella mattinata di domenica 26 giugno. Da ciò che è emerso, la donna era andata a trovare la sorella nella sua abitazione, che si trova sul fiume St Laurence, a New York.

Tuttavia, nessuno sa bene cosa sia accaduto, ma improvvisamente di lei si sono perse le tracce. Quando gli agenti l’hanno ritrovata, era ormai senza vita. Un portavoce della polizia, in un’intervista con il quotidiano TMZ, ha dichiarato:

La vittima è stata identificata come la 61enne Mary Mara. Ora sono in corso tutte le indagini del caso, per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

La carriera dell’attrice Mary Mara ed il messaggio del suo manager

L’attrice sin da quando era una ragazza si è appassionata alla recitazione. Prima di prender parte a questo mondo, si è laureata all’università di Yale e poco dopo ha iniziato a lavorare al teatro.

Nel 1989 ha ottenuto il suo primo ruolo nel film Blue Steel e per lei è stato un vero e proprio trampolino di lancio. Da qui ha iniziato a lavorare nella nota serie E.R e subito dopo anche in Law & Order, anche per Criminal Minds e General Hospital.

Vista la sua carriera e ciò che è riuscita a fare, era molto conosciuta. Il suo manager Craig Dorfman, sconvolto dalla perdita ha voluto ricordarla con un messaggio sui social. Nel post l’uomo ha scritto: