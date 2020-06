L’attrice Rosa Maria Sardà, è morta: ha iniziato la sua battaglia nel 2014 L'attrice Rosa Maria Sardà è morta, a 78 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro

L‘attrice Rosa Maria Sardà, è morta. Ha iniziato la sua lunga battaglia contro il cancro nel 2014 e nonostante le cure dei medici, per lei non c’è stato più nulla da fare. Era sposata con il comico Joseph Maria Mainat ed era la sorella giornalista Xavier Sardà. Il mondo del cinema è in lutto per questa grande perdita.

Si è spenta all’età di 78 anni. È nata a Barcellona, in Spagna, il 30 luglio 1941 ed è proprio lì che ha deciso di morire. La sua carriera è iniziata da auto didatta.

Subito dopo ha iniziato a lavorare nel cinema, nei teatri ed anche in televisione. In molti infatti, si sono appassionati ai personaggi che ha interpretato negli anni.

È riuscita anche a vincere 2 Goya, il premio più importante in Spagna, come miglior attrice, per i film “Sin Vergüenza” e “Perché chiamarlo amore quando è solo sesso?”

Nel 1999 ha recitato nel famoso film “Tutto su mia madre”, facendo appunto la parte della mamma di Rosa, interpretata da Penolope Cruz. Nel 2014, le è stato diagnosticato il linfoma e da quel momento, ha iniziato la sua battaglia contro il cancro.

La sua ultima interpretazione, risale al 2016, quando partecipò a “La reina de España”, sequel ” La niña dei tuoi sogni” entrambi diretti da Fernando Trueba. Rosa Maria Sardà ha lavorato molto anche con il famoso regista Pedro Almodovar.

In una sua ultima intervista, ha dichiarato: “Il cancro è invincibile. Non è una lotta, è solo questione di programmare il tempo in modo da sfruttarlo in un modo o nell’altro, però non si tratta di un match che ti porta a vedere chi vince.

Perché alla fine, il cancro vince sempre!” L’attrice si è spenta proprio a Barcellona, la sua città natale, nella giornata di ieri, giovedì 11 giugno, lasciando un vuoto incolmabile nei suoi cari ed in tutti quelli che l’hanno conosciuta.

Il film in cui ha recitato intitolato, “Tutto su mia Madre”, diretto proprio da Pedro Almodovar, ha ricevuto anche un Oscar, come migliori film straniero.