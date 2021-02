Laura Chiatti e Marco Bocci, avete mai visto la loro casa?Un angolo di verde nelle campagne umbre, ciò che cattura l’attenzione è l’immensa jacuzzi fuori in giardino

Laura Chiatti e Marco Bocci vivono in uno splendido appartamento circondato dal verde, nelle campagne umbre.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono una delle coppie più belle e più amate dello spettacolo italiano. I due stanno insieme ormai da diversi anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Laura e Marco dopo essersi fidanzati ufficialmente, si sono sposati dopo poco tempo ed hanno messo al mondo due figli, ovvero Enea e Pablo. La famiglia felice vive a Perugia, una città alla quale sembra siano legati entrambi. Li, Laura e Marco hanno deciso di fissare le basi per costruire la loro meravigliosa casa. A proposito, avete mai visto la casa di Laura Chiatti e Marco Bocci?

Le foto della casa di Laura Chiatti e Marco Bocci

Si trova tra le campagne umbre, con una vista davvero mozzafiato grazie alle ampie vetrate di cui è dotata. Immersa nel verde, l’abitazione dei due attori è dotata di ogni comfort. Laura e Marco hanno scelto uno stile rustico per la loro abitazione, che in tutto e per tutto riprende il carattere e la personalità di entrambi.

Molto spesso entrambi postano sui rispettivi profili Instagram dei post o delle Instagram stories, dove mostrano alcuni scorci della loro abitazione. Molto spesso la famiglia Bocciolini si riunisce nella zona living, dove vi è una parete dominata da un grande neon, che riproduce il volto della tanto amata Marilyn Monroe.

Per il pavimento, Chiara e Marco hanno scelto un parquet dal colore naturale, a listoni grande. All’esterno si trova un vero e proprio gioiellino, ovvero una grande jacuzzi dove l’attore e la moglie trascorrono i loro momenti di relax.

La cucina si trova in un open space ed il colore predominante è il verde. Di fronte c’è una grande televisione, mobili che riprendono i colori del bianco e del beige. Il salotto riprende uno stile moderno e semplice e ciò che cattura l’attenzione sono dei tavolini fai da te realizzati con il pallet. Sempre in questa stanza, si trova un divano a stampe multicolor e floreale che conferisce un pò di colore alla casa di Laura Chiatti e Marco Bocci.

