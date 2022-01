Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Laura Torrisi che ha lasciato il mondo del web senza parole. La celebre attrice siciliana ha dovuto dire addio a sua nonna la quale è venuta a mancare. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Lutto per Laura Torrisi. Nel corso delle ultime ore un caro parente dell’attrice è venuto a mancare. Si tratta di sua nonna, la sua “ultima radice”. Ad annunciare la morte di quest’ultima è stata lei stessa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Sono passati circa 30 giorni da quando Laura Torrisi ha visto per l’ultima volta sua nonna. A causa della pandemia da Covid-19, l’attrice non è potuta starle accanto durante i suoi ultimi giorni di vita. Lei stessa ha dichiarato sui social:

L’attrice siciliana ha deciso di dare l’ultimo saluto a sua nonna attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che ritrae lei stessa da bambina mentre dà la mano ad entrambi i nonni:

Stando alle dichiarazioni dell’attrice, sembra che la cosa che attualmente le provoca più sofferenza sia il pensiero di sua nonna morta in solitudine:

Trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Nessuno merita di morire da solo. Nessuno