Laurent Simons è un bambino prodigio belga il quale si è laureato in fisica a soli 11 anni. Il piccolo genio è dotato di un’incredibile capacità di apprendimento grazie alla quale stava già conquistando una laurea in ingegneria elettronica. Adesso Laurent vuole far raggiungere l’immortalità all’uomo.

Dotato di un sorprendente quoziente intellettivo, Laurent Simons ha conseguito la laurea a soli 11 anni in soltanto dodici mesi di studi. Il ragazzo belga è caratterizzato da un enorme capacità intellettiva fuori dagli standard e questo è il motivo per il quale il piccolo genio è conteso fra numerose università.

A soli sette anni il suo sogno era quello di riparare gli organi con la nanotecnologia. Oggi a undici anni vuole far raggiungere l’immortalità all’uomo. Stiamo parlando di Laurent Simons, un bambino prodigio originario di Ostenda, una piccola cittadina sulla costa belga dove è diventato subito famoso per la sua incredibile intelligenza.

Il sogno del bambino belga è quello di rendere gli uomini immortali. In che modo? Per lui è necessario sostituire tutte le parti del corpo umano con la tecnologia così da prolungare la vita degli esseri umani. Tuttavia, l’dea è quella di mantenere comunque un collegamento con il cervello per non perdere la coscienza dell’individuo.

Laurent Simons si è sottoposto a vari test standard che misurano il quoziente intellettivo. Il risultato massimo a cui il bambino è arrivato è stato di 145 ma secondo alcuni medici e psicologi non è possibile rilevare esattamente la sua intelligenza in quanto anche la scala è limitata per lui.

Laurent Simons era già pronto a 8 anni per frequentare l’università così i genitori hanno preso contatto con quella Eindhoven, facoltà di tecnologia. Il bambino ha abbandonato quest’ultima a seguito di una divergenza tra sua madre ed il rettore ed ha iniziato a studiare fisica nell’università di Anversa. Adesso è il più giovane laureato al mondo che si sta avviando verso il dottorato.