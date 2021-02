L’avete riconosciuta? A 14 anni era già incantevole, oggi è una nota conduttrice ma tutto è partito da una birra

Sicuramente avete capito chi è la protagonista della foto in questione. Occhi grandi, capelli lunghi e sguardo magnetico. La conduttrice ha voluto condividere una scatto di qualche anno fa sui social che mostra la sua incantevole bellezza. L’avete riconosciuta? Stiamo parlando di Filippa Lagerback.

Come molte sue colleghe e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, Filippa Lagerback ha voluto condividere sui social uno scatto che risale a qualche anno fa. Nella foto pubblicata, la conduttrice e moglie di Daniele Bossari aveva 14 anni e già era evidente la sua incantevole bellezza.

Non sono potuti mancare commenti e complimenti alla showgirl per lo scatto pubblicato che le ha fatto fare il pieno di like. Infatti, il post pubblicato da Filippa Largerback ha ottenuto più di 28 mila reazioni e tantissimi complimenti per la bellezza che già era nota a quell’età.

Tra i tanti commenti positivi ricevuti dalla conduttrice possiamo leggere

Super, stra-bella. Incantevole… allora come adesso! Che meraviglia!!! Penso che tu sia una delle donne più belle in assoluto.

Dunque moltissimi complimenti per Filippa Largeback da parte dei suoi followers che non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza della conduttrice a quell’età con la figlia Stella.

Filippa Largerback e l’amore con Daniele Bossari

Filippa Lagerback e Daniele Bossari formano una delle coppie più solide e stabili di tutto il mondo dello spettacolo. Tutti ricordiamo la proposta di matrimonio che l’uomo ha fatto alla donna durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Le nozze sono state celebrate con rito civile il 1 giugno 2018 a Ville Ponti.

Da questo grande amore è nata la loro figlia Stella. La ragazza ha partecipato al matrimonio dei genitori in veste di damigella indossando un abito rosa che ha messo in evidenza tutta la sua bellezza. Filippa Lagerback, comunque, oltre che per il suo incantevole fascino, è amata anche per la sua semplicità e spontaneità.