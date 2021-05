L’avete riconosciuta? Ancora oggi è un vero e proprio schianto

Sabrina Salerno è senza dubbio una delle artiste più amate ed apprezzate nel panorama della musica. Non solo il suo immenso talento, ma anche la sua bellezza hanno contribuito a rendere la donna una delle cantanti più famose e desiderate d’Italia. Molto attiva sui social, Sabrina non perde occasione per aprire la scatola dei ricordi e condividere qualche scatto del passato.

La carriera di Sabrina Salerno inizia nel 1984, quando debutta nel programma condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana, W le donne. Il suo debutto come cantante, invece, si ha due anni dopo. Nel 1986, infatti, esce il brano Sexy Girl che diventa un vero e proprio successo non solo in Italia ma anche in altri paesi d’Europa.

Da quel momento in poi, il successo di Sabrina Salerno cresce in maniera smisurata e nel giro di pochi anni diventa una delle cantanti più apprezzate nel panorama dell’Italia disco in tutto il mondo. A 52 anni, Sabrina ha mantenuto quella bellezza che da sempre la contraddistingue, anche se è cambiata molto.

Sono molte le occasioni in cui la cantante condivide sui social degli scatti appartenenti al passato. E ogni condivisione è per la cantante un vero e proprio successo. Infatti, sono moltissimi i fan dell’artista che commentano con numerosi complimenti tutti gli scatti pubblicati da Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno, lo scatto del passato fa impazzire i fan

Tra questi, ce n’è uno che pare essere piaciuto molto ai fan. Nello scatto in questione, risalente al passato, Sabrina Salerno si mostra con i capelli mossi, degli orecchini pendenti alle orecchie e un trucco molto semplice che risalta la sua bellezza. Al post ha accompagnato una breve didascalia:

Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei…sarà vero?

Inutile dire che lo scatto, nel giro di pochi minuti, ha fatto fare alla cantante il pieno di like. Sono stati molti, infatti, coloro che hanno commentato il post dell’artista con queste parole:

Mi piaci da morire.

Oppure: