Sabrina Salerno, avete mai visto la sua casa? Un angolo di paradiso, dove l’artista vive i momenti più belli della sua vita insieme alla sua famiglia

Sabrina Salerno vive in Veneto in una splendida casa insieme al marito Enrico Monti ed al loro figlio.

Sabrina Salerno è una nota cantante ed artista che ha avuto un grandissimo successo negli anni ’90. Per amore proprio della musica, si è trasferita diversi anni fa nel Veneto, nonostante sia originaria di Genova. L’abbiamo vista n tv lo scorso anno, al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston l’artista si è presentata in forma perfetta, bellissima ed impeccabile. Queste sono le caratteristiche della sua abitazione, dove abita insieme al marito Enrico Monti ed al figlio Luca Maria nato nel 2004. La casa dove vive l’artista in realtà è molto semplice, ma ben arredata. A proposito avete mai visto la casa di Sabrina Salerno?

Le foto della casa di Sabrina Salerno

Sabrina abita in una splendida casa e per questa ha scelto un arredamento semplice dallo stile classico, un pò come piace a lei. Di tanto in tanto l’artista pubblica sui suoi profili social delle foto che la ritraggono all’interno della sua abitazione. Proprio attraverso queste è possibile catturare qualche dettaglio della sua splendida casa.

Partiamo dalla cucina, arredata con mobili classici. Questa stanza è molto luminosa, ricca di maioliche bianche che conferiscono all’ambiente freschezza. I mobili sono di colore bianco e proprio li l’artista ama trascorrere gran parte del tempo libero, preparando possibilmente dei dolci per la sua famiglia.

Per il salone l‘artista ha scelto mobili dallo stile classico. Il divano è di colore bianco-panna e sembra leggermente ricamato. Per il pavimento della sala, Sabrina ha scelto il cotto e non sembrano mancare oggetti molto eleganti e tappeti che conferiscono all’ambiente più intimità.

Uno degli oggetti preferiti di Sabrina è il caminetto che ovviamente utilizza in inverno. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, l’artista in questa splendida casa vive insieme al marito Enrico Monti, a cui la cantante è legata da quando aveva 24 anni. Il marito lavora a Venezia e per questo motivo Sabrina Salerno si è spostata in Veneto.

