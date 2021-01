L’avete riconosciuta? Da bambino era così ma con il passar degli anni si è trasformato in una delle donne più sensuali e desiderate nel nostro paese

Efe Bal è una delle più famose transessuali d’Italia. Di origini turche, nasce 39 anni fa ad Instabul. Ma quando è nata era un ragazzo. A 15 anni, poi, scopre di essere attratta dagli uomini. Comincia così ad imitare i trans della capitale turca prendendoli come modello.

Più tardi, però, il destino l’ha portata in Italia e più precisamente a Milano dove si è fatta conoscere a 360 gradi utilizzando internet e la tv e proprio le sue ospitate a Chiambretti Night l’hanno resa famosa. Si è fatta anche conoscere molto per la sua protesta per pagare le tasse. Infatti non lo nasconde: per lavoro si prostituisce anche.

Si è raccontata nell’autobiografia ‘Quello che i mariti non dicono. Confessioni di una trans’, attraverso cui svela tutti i segreti della sua professione. Ma sapete come era da bambino? Spunta infatti una foto dove appare un bimbo paffuto e sorridente.

Siamo abituata a vederla suo suo account Instagram in pose sexy e provocanti. Ma oltre a ciò, Efe Bal posta sui social video in cui mostra le sue doti canore. E in un’intervista a “Novella2000” si racconta e racconta le sue ambizioni: è infatti pronta infatti ad iniziare la carriera canora reinterpretando una canzone di Viola Valentino del 1979, “Comprami”.

Ecco le parole con cui Efe Bal spiega i motivi di questa scelta:

Voglio lasciarmi alle spalle la vita da escort proprio con questa canzone, perché non rinnego nulla. Amo l’arte e la musica e da qui voglio ricominciare.

E a questa dichiarazione aggiunge:

Sto lavorando ad alcune canzoni che usciranno a gennaio, e una parlerà proprio della mia vita, che mi ha regalato anche questa incredibile emozione di cantare “Comprami”, una delle mie canzoni preferite, insieme a Viola Valentino. Sarà un duetto strepitoso.

In un’intervista rilasciata alla trasmissione La Zanzara si scaglia contro Dario Nardella per l’introduzione di multe salate per chiunque fosse beccato in compagnia di una ‘prefessionista del sesso’.